La ourensana Rocío de Frutos: "No" en la investidura de Rajoy

Las segundas elecciones de junio de 2016 hicieron que la presencia ourensana en el Congreso de los Diputados experimentase un cambio. El diputado de En Marea, David Bruzos, se lamentaba ya que el Partido Popular conseguía el tercer diputado en la Cámara Baja. Ese tercer diputado, era la popular Ana Belén Vázquez.

Cuatro son los diputados ourensanos que votaron en la segunda sesión de investidura de Rajoy. Y, significativamente, todos los ourensanos votaron la misma decisión del pasado jueves. Celso Delgado, Ana Belén Vázquez y Miguel Viso se levantaron para ratificar y apoyar a Mariano Rajoy. Una decisión política que no compartía Rocío de Frutos. En primera votación dijo "no" y la segunda se reiteró en el mensaje: "No".