Un ourensano se enfrenta a seis años de cárcel por disparar a un hombre que robaba en su negocio

Un hombre, acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y lesiones, por disparar a un hombre al que sorprendió robando en el interior de un desguace, se enfrenta a seis años de prisión por dispararle y luego apuntarle en la sien además de amenazarle con matarle.



Según ha comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la sala segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha reservado dos días 30 y 1 de diciembre para la celebración de este juicio, en el que también aparece un segundo acusado por participar en estos hechos.



En su escrito, la fiscal pide seis años de prisión para el principal acusado (aplica la circunstancia atenuando de legítima defensa) y una pena de multa para ambos por la falta de lesiones.



Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de marzo de 2013, cuando el acusado sorprendió in fraganti en el establecimiento de desguace, a una persona, cuyas iniciales son M.P.S., que había conseguido entrar en el interior y que estaba robando.



A partir de aquí, el Ministerio Público sostiene que el acusado intentó "acabar con su vida" alcanzándole el proyectil en una vértebra.



Para refrendarlo, relata que el acusado llegó a apuntarle a "la sien" y que si no le mató es porque el arma no se disparó además de que llamó por teléfono al otro acusado M.G.A., para que acudiera mientras amenazaba a la víctima, al grito de "hijo de puta que te mato, no te muevas".



Además, entiende que ambos acusados se pusieron "de común acuerdo" para "atentar contra la integridad física" de M.P, y que se evidencia en los golpes recibidos por la víctima.



Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió heridas en región cervical izquierda que requirieron tratamiento médico quirúrgico consistente en "la extracción del proyectil y cierre de la herida".



El hombre, a raíz de estos hechos, estuvo hospitalizado cuatro días y otros treinta días impedido y le quedó como secuela una cicatriz quirúrgica.



Además, ha reclamado para el acusado, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la víctima en 5.000 euros por las lesiones y secuelas recibidas y al Sergas con 2.842 euros.