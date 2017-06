Un ourensano, el primer diputado del Hórreo que delega su voto por paternidad

Un diputado del PPdeG, el ourensano César Fernández Gil, será el primero que se acoja en el pleno del Pazo do Hórreo a la delegación de voto después de su reciente paternidad, un paso que ya había dado antes alguna diputada gallega pero ningún parlamentario hasta ahora. El portavoz popular en la Cámara gallega, Pedro Puy, señaló ayer que su voto sumará "doble" en el pleno de esta semana, toda vez que Fernández Gil se acogió al derecho a delegar el voto que le permite el reglamento autonómico.

La decisión ya fue ratificada por la Mesa, según explicó Puy, quien recordó que las condiciones de trabajo de los representantes de los gallegos no están reguladas por la normativa laboral, por lo que no disponen, por ejemplo, de baja por paternidad. De este modo, su ausencia en órganos como las comisiones parlamentarias puede ser suplida por otros compañeros, pero no así en el pleno del Parlamento, que esta semana alberga una sesión y donde optó por la delegación de voto.

“El objetivo es conciliar"

El propio César Fernández, que ha sido padre por segunda vez hace una semana, minimizó la importancia de este paso y subrayó que "lo que pretende" es acogerse a un derecho que le permite el reglamento. El objetivo es "conciliar". "Entiendo que es una cuestión de plena normalidad; la corresponsabilidad con la madre en el cuidado y la crianza de los hijos es algo que se debe ver con absoluta normalidad", defendió el parlamentario. Con su segundo hijo recién nacido, considera "un avance" que el reglamento de la Cámara dé esta opción de delegar.