Dos ourensanos, entre los mejores en Bachillerato

La resolución oficial de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2016/2017 recoge a dos ourensanos entre los veinte galardonados. De este modo se ve recompensando el esfuerzo y la dedicación de Fernando González Fontanals y Adolfo Güell Domínguez, dos exalumnos brillantes del instituto público de As Lagoas.

"Estoy muy contento conmigo mismo por este premio a todo el trabajo. No tengo palabras para describir cómo me siento", explica Adolfo Güell tras recibir el reconocimiento. En la misma línea, las palabras de Fernando González, para el que "es todo un honor poder estar entre los veinte premiados con este reconocimiento oficial al esfuerzo".

Para optar a este premio, los alumnos deben de tener una calificación final media superior o igual a 8,75 en los dos cursos de Bachillerato y las mejores calificaciones en las pruebas realizadas para estos premios. "La prueba se divide en tres partes y valora los conocimientos obtenidos en inglés, análisis y comentario de texto, y una asignatura que depende de la opción de Bachillerato escogida por cada alumno", detalla González. En su caso fueron las matemáticas aplicadas. "Desde siempre me han gustado las matemáticas pero la verdad es que me agrada sentir que tienen una repercusión en el mundo real", añade. La génesis de la prueba se basa en gran medida en el razonamiento y la comprensión valorando capacidades que van más allá de las horas que uno pasa estudiando, agrega Güell.

La nota media de Bachillerato de ambos es de un 9,9 y le augura un futuro prometedor. Güell ya ha comenzado sus estudios universitarios en Madrid, donde está cursando Ingeniería industrial en la ICAI. Mientras, González está estudiando ADE y Económicas en Londres. Ambos coinciden al apuntar que han tenido bastante claro desde siempre hacia donde querían enfocar su formación en la universidad.

Sin embargo, se muestran más inciertos ante la cuestión de hacia dónde le gustaría orientar su futuro profesional. "Ahí me has pillado. Muchos de mis compañeros ya están asistiendo a seminarios para formarse como trabajadores en el mercado de valores... Por el momento, yo aún estoy indeciso sobre si enfocarme hacia la dirección de empresas o las ciencias económicas", manifiesta González. Por su parte, Güell prefiere ir "paso a paso" y afrontar esa decisión en el momento en que le toque.

Cada galardón está dotado con 1.000 euros y supone la anotación de la distinción en el expediente académico, un diploma acreditativo y la posibilidad de concurrir a los premios nacionales de Bachillerato. Sin embargo, las claves para obtener el reconocimiento varían. "El sistema educativo está muy enfocado al razonamiento y la memorización y es necesario tener unas cualidades orientadas en esa dirección para obtener calificaciones altas. Sin embargo, yo no considero que sea más válido que otra gente- añade Güell- hay personas que sacan notas más bajas y a la hora de trabajar son más creativas y pueden llegar mucho más lejos en su trabajo que alguien con muy buenas calificaciones".

“Me gusta mucho lo que hago"

Para González, el secreto está en una cuestión de interiorización: "En mi caso, me gusta mucho lo que hago. Es cierto que a nadie le apetece estudiar pero, sin embargo, si encuentras tu nicho te puede gustar mucho aprender. Si realmente sientes esa pasión por lo que haces yo creo que no cuesta nada retener lo que aprendes en clase". Mientras, Güell no tiene una pauta en concreto: "Las materias que me gustan acostumbro a llevarlas al día y las que no suelo dejarlas para los días antes".

Ambos exalumnos del As Lagoas coinciden en resaltar "el altísimo nivel del profesorado", al cual le agradecen toda la dedicación y el empeño que han puesto en su formación, sin los cuales "todo esto no sería posible".