Los ourensanos en el Reino Unido, con dudas: "Aínda pode pasar de todo"

El acuerdo del Brexit no despeja las incógnitas de la comunidad ourensana en Reino Unido. Nadie sabe lo que va a pasar. "Hai desinformación. Non temos moi claro o que sucederá, pero os britnticos aínda menos", explica Antía Quintas, una pontina de 29 años que va a cumplir ocho años de residencia en Londres. "Hai británicos cos que traballo que botan as mans á cabeza polo que votaron ou por non ter votado", explica esta mánager en una empresa de organización de eventos.

"Ni nos damos cuenta. El día a día transcurre con normalidad. Creo que al final se optará, o bien por el Brexit blando acordado, que deja la situación muy parecida a la actual, o bien, por nuevas votaciones y vuelta a como estaban las cosas antes del referéndum. Imposible saber al 100% qué pasará", explica Jaime Imbernón, emprendedor de Ribadavia de 38 años, uno de los socios de la empresa Viajar por Escocia. Orientado al turismo, teme una posible bajada de visitantes si se lleva a cabo la salida, "aunque es muy difícil saberlo, depende de cómo quede el cambio libra/euro con el paso del tiempo". La preocupación es, según indica Imbernón, "no poder conseguir trabajadores bien formados de España e Italia", ya que, asegura, su plantilla está formada casi al completo por esas nacionalidades.

VOLVER ATRÁS O NO

No hay consenso a la hora de asegurar si el Brexit es reversible. Antía Quintas teme que ya no haya vuelta atrás. "Ao principio pensei que si se volvería atrás pero xa me dá pena porque o vexo irreversible". Imbernón, por su parte, destaca que en Edimburgo "tienen bastante claro que quieren pertenecer a la UE". Además, señala que "hablando con la gente, parece que creen que las cosas se van a quedar como antes del referéndum".

Xulio Iglesias, transportista, y Sonia Gómez, auxiliar de clínica, son una pareja de ourensanos que viven en la ciudad inglesa de Sheffield. El primero explica la situación: "A información é incompleta e ás veces contraditoria, pero é o non só para nós senón tamén para os británicos. Aínda queda moito por concretar".

No cree que el cambio para los que ya están instalados sea "significativo" pero sí que les afectará la devaluación de la moneda en su economía. "Chegamos coa libra a 1,42 euros e agora está a 1,10".

Quintas coincide desde Londres en que a alguien como ella, con ocho años de residencia, no le afectará. "Non debería ter problema. Creo que nos farán pagar 75 libras para ter a permanencia, pero o problema terano os que acaban de chegar", afirma. Es crítica con la situación: "Hai desinformación e malentendidos. Parece máis ben unha batalla campal entre Theresa May –la presidenta – e os do partido. Parece surrealista, ninguén sabe o que pasará. Fálase de todo menos das condicións. A xente está farta", subraya.

Lo que puntualiza es que, al menos en Londres, no nota una ola xenófoba. "Chámame a miña nai moi preocupada, pero non vexo conflito. A sociedade non é así, pode que os políticos si. Nos achegados, compañeiros de traballo, non noto racismo".

Para Xabier Cid, de Ourense, consultor de 43 años que reside en la ciudad escocesa de Glasgow, "é un proceso longo". Dice que ha atravesado todas las fases: "Esperanza, desesperanza, ganas de liscar, tirarlle importancia...para min foi desde o principio unha decisión moi negativa, non tanto no persoal como no colectivo e o moral. O país que me gustaba e onde me encantaba vivir era no fondo un lugar de personas egoístas e pouco intelixentes que querían a toda costa vernos fóra", relata. Cree que hay daño en lo económico, "somos un 30% máis pobres que hai dous anos pola devaluación da libra", y en lo burocrático y el futuro. "Este é un país moito peor para vivir ca hai dous anos", sostiene, si bien confía en que "aínda pode pasar de todo". Sobre el acuerdo, cree que "é moito peor ca quedar na UE, pero é mellor ca marchar ás toas", ya que algunas cosas serán "coma se quedásemos dentro".

PERDIDOS

Cid ve a la población "perdida" y no descarta que en Escocia haya un segundo referéndum independentista. "O ambiente anti-inmigración, que é máis intenso en Inglaterra, aquí case non se percibe e os comunitarios vivimos mellor no día a día ca no sur da illa", concluye.

Iglesias sostiene que sus mayores temores son "os salarios, suba do nivel de vida, condicións máis duras para o acceso a unha hipoteca, alugueres máis altos, máis copago na sanidade pública..." Se irán "só se a economía nos obriga", indica, resaltando que no ven racismo: "Aos españois vennos como moi traballadores". Las condiciones laborales, flexibilidad y vacaciones "serían inalcanzables se regresamos", aunque sienten "morriña".

¿Y LOS QUE VENGAN, QUÉ?

Jacobo García-Manzamo, de 34 años y natural de A Telleira (Coles) lleva cuatro en Edimburgo, fue manager de varias tiendas, trabajó en Amazon, y ahora se desempeña en Viajar por Escocia. "Vívese con preocupación, xunto antes votaron que non á independencia e moitos están arrepentidos. Non me sinto ameazado, a sociedade escocesa é moi acolledora e levo un tempiño. . Si estou preocupado por que vai ser isto se pechan fronteiras. Vaise perder o capital intelectual, que trae capital económico, proxectos...". Y señala a la afección en la universidades: "Hai moita investigación e en 30 ou 40 anos vaise notar moito".

Otro de los ya instalados es Antón Fernández Casal, ourensano de 25 años, que trabaja en Londres de profesor asistente en un colegio y es entrenador de niños en una escuela de fútbol. "Hay mucha incertidumbre", apunta. Vive con su novia y les han dicho que sus trabajos se mantendrán. "Tenemos trabajo y no se va a perder. Siempre nos dicen que nos apoyarán. La situación va a ser más difícil para los que quieran entrar, pero a los que estamos no nos van a echar fuera. Lo peor del Brexit ha sido la caída de la libra, cada mes cobras un poco menos. Pero estoy contento, tenemos una casa chula en el centro y la idea ahora no es regresar".

Los que más temores deberían tener son los recién llegados. Es el caso de Zaida Cima, ourensana de 29 años, que llegó a Londres hace dos semanas con trabajo como traductora en una empresa. De momento, dice, "non me preocupa demasiado, intento non pensar niso. Está todo no aire, para os que levamos pouco será máis complicado, pero confío, porque as empresas seguen contratando aos de fóra".