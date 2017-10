Ourensanos temen perder el trabajo ante la crisis política

Miles de ourensanos escogieron en su día Cataluña para labrarse un futuro. La actual situación política y la declaración de independencia los mantiene preocupados, sobre todo por el temor a perder su trabajo. "Hay ourensanos que tienen negocios y si les va mal pueden trasladarse a otro lugar. El problema somos los otros, los que tenemos un trabajo, que necesariamente tenedríamos que ir al paro", lamenta Paula González, que trabaja en hoteles de La Seu d'Urgell, en Lleida. Esta mujer, natural de Cualedro, emigró hace 30 años. "Tengo ya mi vida aquí y me da miedo regresar. No entiendo nada de lo que esta pasando. Nunca creí que llegaríamos a esta situación", añade.

Paula González estima que en ese municipio leridano residen más de doscientos gallegos trabajando en ganaderías, hoteles, restauración o como empleados de hogar. "Todos estamos preocupados por nuestro futuro. Además, el ambiente en la calle cambió mucho en el último medio año. Nadie se atreve a hablar de temas políticos por miedo", asegura Demetrio Suárez, natural de Muíños y residente desde hace 20 años en La Seu d'Urgell.

José Luis Fernández trabaja como taxista desde hace ocho años en Barcelona. Anteriormente estuvo empleado en una fábrica de telas, "pero cerró y mis ahorros los metí en la plaza de taxi. Hasta el momento no hay problema, pero veremos cómo evolucionan los acontecimientos", explica, puntualizando que si pierde el trabajo "será mi ruina, porque tengo más de 50 años y ya no estoy para volver a empezar en otra cosa. No entiendo de política, pero lo que está pasando no lo creería si me lo cuentan hace unos años", añadió.

"Tengo que ver, oír y luego me lo callo"

Buena parte de la clase obrera ourensana en Barcelona trabaja en la hostelería, servicio doméstico, construcción, hoteles y taxis. María Rodríguez se fue de su pueblo en Cualedro y trabaja como empleada de hogar con una familia en la Diagonal barcelonesa. "Los jefes no sé sin son independentistas o no, pero desde hace unos meses me dedico a ver, oír y lo que pienso, luego me lo callo. No entiendo cómo se pudo llegar a esto", asegura. Rosa Fidalgo es natural de Xinzo y en la actualidad trabaja en una inmobiliaria. "Las ventas estaban mal, pero van a peor. A este paso me quedo sin trabajo".