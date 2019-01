Ourensanos en Venezuela piden ahora apoyo: “Ya no está en nuestra mano"

Los ourensanos en Venezuela viven esperanzados el posible cambio de gobierno y el apoyo que se está granjeando de gran parte de la sociedad internacional, a la espera de los movimientos que tome la Unión Europea. Mariela Álvarez, que tiene a toda su familia en Ourense, ve "contenta y esperanzada" a la gente, aunque confiesa que tienen asumido que se vienen "días difíciles", ya que creen que Nicolás Maduro no entregará el poder fácilmente.

Mariela Álvarez: "Tenemos fe"

La situación entre los ourensanos no ha variado de un día para otro. "En la parte económica, la situación sigue siendo complicada. Los precios de la comida pueden variar diariamente, a lo mejor hasta dos veces en el mismo día. La hiperinflación es muy alta, en 2018 tuvimos más de un millón por ciento, y sigue habiendo productos que no se consiguen, productos muy costosos..." Pese a que la situación no varía, la esperanza ha llegado a sus vidas, aunque ella no había planteado todavía volverse, como sí hicieron familiares suyos, ahora parece más complicado que lo haga. "Tenemos fe en que pronto saldremos de esta y que Venezuela va a resurgir", confiesa Álvarez.

María Amparo González: "Ya no está en nuestra mano"

Otra de las venezolanas con vínculos en Ourense es María Amparo González, cuyo primo, Juan Santana, llegó hace unos meses con su familia a la ciudad. Desde el otro lado del charco, es muy crítica con Maduro, a quien denomina "presidente usurpador", y aclara: "Al contrario de lo que se está diciendo en España, Juan Guaidó no fue autoproclamado, el que se salió de lo normal fue Maduro, al decir que tomaba posesión sin haber hecho elecciones libres. Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional y pasa a ser presidente interino, como así dice la Constitución".

La gente están en su entorno "contenta y esperando" y hace un llamamiento a mojarse a la sociedad internacional: "Ya no está en nuestra mano, hemos dejado evidente lo que quiere el pueblo y necesitamos la ayuda del gobierno español. Lo que digan Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero no debe tener relevancia, son los padres de este desastre".

Sin duda, reina el optimismo, y González sostiene que "ya no hay vuelta atrás" y rechaza que el apoyo de Estados Unidos sea un acto imperialista: "Si dicen que nos ayudan, les ponemos el puente de oro; ahora ordenan son Rusia y China".

Mariela Álvarez, que vive en Caracas, la capital, aclara que los muertos fueron "en el interior del país, donde hubo mayor represión". Sin embargo, relata que ayer paseando por las calles "no se veían muchos coches, a los colegios casi no fueron niños....La gente está pendiente de lo que está pasando y, sobre todo, de lo que va a pasar".

Javier Rodríguez:: "El país está parado"

Javier Rodríguez, que acaba de regresar a Caracas, tras pasar la Navidad con sus familiares en Lalín y Ourense, donde vive su hermano, confesaba ayer que su punto de vista había cambiado por completo: "Esto va viento en popa, pronto seremos libres". El país está "parado", confiesa Rodríguez, que relata que la gente ve con "expectación" lo que sucede.

"Ahora tenemos dos presidentes, no es una situación fácil, va a depender mucho de los apoyos. Pero como Estados Unidos ya dio el apoyo, es demasiado importante aquí. Es una lástima que la Unión Europea actúe de forma ambigua. Maduro está ejerciendo en un mandato que ya no es el original. Ahora es un juego de ajedrez, y falta que se pronuncien los militares, pero los rangos más altos están puestos por el gobierno, pero habrá que ver qué hacen las tropas. Básicamente, acá se está esperando a que los militares cumplan su función".

José María González: "No salimos del hotel"

Se crio en Carballeda de Avia, donde residió hasta los 17 años, cuando se fue a Suiza. Desde los 34, residen en Venezuela, en Barquisimeto, una ciudades del centro del país. Se confiesa "tranquilo" y, sobre todo, "neutral". "No soy venezolano, soy inversionista extranjero, nunca me nacionalicé", relata a sus 64 años. En julio volverá a Ourense de visita, pero regresar definitivamente no es una opción. "Tengo dos hoteles que atender y 60 empleados.

Este país me abrió las puertas y aún a día de hoy respetan a los inversionistas extranjeros. Ha habido una gran manifestación, pero ni un tiro. Lo más complicado está en Caracas, Maracaibo.... Nosotros tranquilos recluidos en el hotel y casi no nos enteramos, porque aquí la prensa no informa casi de nada. 'Solo esperamos que no lleguen los saqueos!".

"Me expropiaron 40.000 metros cuadrados"

José María González, empresario hotelero en Barquisimeto y originario de Carballeda de Avia, confía en que un cambio de gobierno "permita que pueda traer a mis hijos, que me los tuve que llevar a Ourense, para que pueden continuar el negocio". Pese a vivir del sector turístico no duda en reconocer que "no recomiendo a nadie que venga, al menos hasta que se certifique un cambio de gobierno". ¿Se concretará? "Hay apoyo de más de 100 países, pero las armas las tienen los militares...".

¿Volver a Ourense? A González le gustaría pero se pregunta "qué hago yo en Galicia". Lleva 40 años y "sigo siendo un señor, y allá es mejor ser obrero que empresario".

En todo caso, recuerda lo que ha sufrido estos años. "Llegué a tener cuatro hoteles. Y fui el primer expropiado de Barquisimeto. 'Me expropiaron 40.000 metros cuadrados donde iba a hacer un hotel de 164 habitaciones en 19991", recuerda con nostalgia.

Un hombre con raíces en celanova fallece en Caracas

Un rumor sobre la muerte de un descendiente celanovés en las manifestaciones venezolanas se extendió ayer por las calles de la villa de San Rosendo. J.A.T.R. de 40 años, casado y con hijos, fue encontrado sin vida en una calle del barrio de La Vega (Caracas). Su familia en Celanova explicó a este periódico que, si bien desconocían aún las causas del fallecimiento, descartaban que fuese una muerte violenta.