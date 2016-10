Ventaxas para os ourensáns na Escola de Técnicos Deportivos

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, mantivo esta mañá unha reunión esta mañá coa directiva da Escola de Técnicos Deportivos Superiores, coa especialidade en fútbol, que iniciarán a súa actividade na provincia a finais deste ano. Na reunión -na que tamén participou o concelleiro de Deportes, Mario Guede- formaron parte o director da escola, Manuel Cerón, así como o xefe de estudios, Anxo Casalderrey, e o secretario, David Simal.

Neste encontro quedou de manifesto que todos os alumnos censados no Concello de Ourense terán condicións vantaxosas na inscripción nestas actividades formativas. Ademáis, algúns alumnos levarán a cabo a súa formación práctica en diferentes eventos que realice a institución municipal.

A formación desta escola é reglada e oficial do Ministerio de Educación, correspondente ao grao medio e superior. Tamén está recoñecida a nivel federativo (niveis de 1 a 3, ambos incluidos). Todas as persoas que desexen máis información acerca das ensinanzas, saídas profesionais, convalidacións e outros aspectos poden consultar a web do centro www.centedgalicia.es