Ourense acogerá hasta 17 espectáculos de la Rede Galega de Teatros

El Ayuntamiento de Ourense y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) han suscrito un convenio por un montante global de 43.000 euros, que permitirá llevar 17 espectáculos a la ciudad orensana con el fin de "consolidar el espacio municipal como motor de la actividad cultural de la ciudad y uno de los referentes de programación en Galicia.



Así lo ha dado a conocer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en una rueda de prensa celebrada al finalizar la Junta de Gobierno Local, donde se aprobaron diez asuntos, entre ellos, la construcción de un paso provisional de uso peatonal.



En su intervención, el regidor orensano ha confirmado una "amplia" programación hasta final de año, conformada por "variadas y atractivas propuestas" que permitirán consolidar el espacio municipal como motor de la actividad cultural de la ciudad.



Entre los espectáculos que llegarán a la capital, ha confirmado "La zanja", de la compañía catalana Tiztina; el espectáculo de danza "In between", de Miquel Aristegui; "Lo nunca visto", de la madrileña La estampida, o "Fillos do sol", de Contraproducións.



También figuran diferentes propuestas para el público infantil y juvenil con la presentación de "Frankenstein, no soy un monstruo" este mismo domingo, una adaptación del clásico de Mary Shelley, y candidata a los premios Max en la categoría de mejor espacio escénico.