Ourense adjudica el servicio de ayuda a domicilio tras meses de conflicto

El gobierno local de Ourense ha adjudicado hoy en junta de gobierno el servicio de ayuda a domicilio de la ciudad a la empresa Valoriza Servicios, filial del grupo Sacyr, por un importe de 2,89 millones de euros anuales, tras meses de conflicto marcado por los impagos de la anterior empresa adjudicataria a las trabajadoras.



En un comunicado remitido a los medios, el gobierno municipal ha comunicado la adjudicación de este servicio que presta atención a 720 personas.



La firma, Valoriza Servicios a la dependencia S.L. ha sido la empresa mejor valorada en el concurso público "tanto en la parte técnica como en la propuesta económica por parte de la mesa de contratación, según recogen fuentes municipales.



El presupuesto de licitación asciende a "2,89 millones de euros anuales" y el parámetro del precio por hora de trabajo, estimado por los técnicos es de "15,60 euros por hora".



A día de hoy se están prestando un total de 22.700 horas mensuales de ayuda en el hogar entre las de libre concurrencia y las de dependencia, si bien el regidor orensano, Jesús Vázquez, ha destacado que desde la llegada del grupo popular al gobierno se han duplicado "el número de horas de atención a la dependencia".



Dicha resolución se produce después de meses de impagos por parte de la anterior empresa, y que provocó continuas movilizaciones por parte de la plantilla.



La empresa alegaba que el consistorio no le estaba realizando los pagos correspondientes, un hecho sobre el cual el gobierno municipal alegó en que Seralia presentaba facturas "hinchadas y sin justificar".



En diversos comunicados, el comité de empresa mostró su "disconformidad con la baremación que hace el ayuntamiento de la relación del precio por hora" por entender que se valora sólo la cuestión "económica" y no la labor que realizan las trabajadoras.



Además, fuera del orden del día, el ayuntamiento ha aprobado el expediente para licitar, mediante procedimiento abierto, la contratación de la concesión administrativa de la gestión integral de la plaza de Abastos del barrio de A Ponte.



El concurso había quedado desierto el pasado 28 de abril ante la falta de ofertas y que provocó la necesidad de llegar a acuerdos con el resto de grupos.



El modelo acordado fue el de "gestión integral", que consistirá en que esta será adjudicada a una empresa, SL o UTE, siendo la adjudicataria quien busque a los comerciantes que ocupen los ochos puestos y la propia cafetería do recinto.



El canon anual será de 45.410,79 euros anuales, frente a los 52.737 del pliego anterior.