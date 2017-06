Ourense beneficiarase de tres motobombas para a tempada de incendios

conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, participou esta mañá na entrega de 12 novas motobombas para os distritos forestais de Galicia, a razón de 3 por provincia. Desta forma, a Xunta renova os vehículos motobomba para mellorar a eficacia do dispositivo de loita contra os lumes forestais no seu conxunto e antes de que comece a tempada de alto risco de incendios.

Na provicia de Ourense, os vehículos seran destinados á comarca de Valdeorras, A Gudiña e Verín.

Para a campaña de alto risco de incendios forestais, que comeza o vindeiro 1 de xullo, o Goberno galego contará con preto de 7.000 persoas que participan no dispositivo antiincendios, entre efectivos da Xunta, persoal do Ministerio, do Exército e dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado. Galicia disporá de arredor dunha trintena de medios aéreos –entre os propios da Xunta e os que aporta o Estado– e 360 motobombas da Xunta, dos concellos e dos parques de bombeiros, aos que se engaden cisternas, pas e outros vehículos.

Parque móbil

Estas 12 motobombas súmanse as 43 xa entregadas ao longo do ano 2016 aos distintos distritos forestais, por un valor superior aos 9 millóns de euros. Así mesmo, o ano pasado tamén se cederon outros 14 vehículos a concellos e se facemos balance desde o ano 2009, cómpre destacar que se renovaron un total de 55 motobombas para os distritos forestais e 42 para os concellos de Galicia, por tanto, 97 en total.