Ourense celebra el "Día Mundial do Benestar"

"Como director de Termatalia, formamos parte da rede Mundial do día mundial o benestar o que é encontrarse ben. Agradezo aos representantes das institucións. Si se fala de benestar, si se fala de sentirse ben, si se fala de ter moitas oportunidades, estamos no lugar ideal", describió Alejandro Rubín en un acto en As Burgas.

Representantes de instituciones públicas, educativas y desde el sector empresarial se sumaron a la celebración del "Día Mundial do Benestar".