Ourense es una de las provincias en donde la enfermedad de inflamación de la glándula tiroidea, más conocida como bocio, tiene mucha incidencia. Al mismo tiempo, Galicia es una de las comunidades españolas donde la tasa de mortalidad por cáncer de tiroides es de las más altas, 70 casos por cada millón de habitantes, según fuentes del Sergas. En la provincia, esos casos son de 15 a 20 anuales Una tasa, de por sí baja, pero de las más altas de España y es por eso que el CHUO cuenta con una unida de cirugía especializada en este tipo de mal. . En el 70% de los casos, las enfermedades de bocio afectan a pacientes femeninas.



¿Por qué existe esta cifra tan alta de mortalidad?



Para empezar, no debemos alarmarnos. Es cierto que Galicia presenta una tasa distinta de mortalidad por el cáncer te tiroides, que no por bocio. De todos modos, el cáncer de tiroides se cura y muy bien. De cada 100 pacientes se muere uno, es una mortalidad muy escasa. Este tipo de cáncer es mortal a partir de los 60 ó 70 años. Además que la mortalidad se da en determinados tipos de cáncer de tiroides, no todos son iguales. La inmensa mayoría de la gente que tiene cáncer de tiroides se muere de otras cosas. Es más, hay gente que se muere en un accidente a los 80 años y al hacerles la autopsia, se ve que tiene un cáncer de tiroides, es decir, que en muchos casos es una enfermedad que no produce ningún síntoma.



Existe un tipo de cáncer de tiroides que se transmite genéticamente ¿cuál es?



Es el cáncer medular de tiroides. Está demostrado que tiene una clara transmisión genética. Es decir, un padre que tenga el gen del cáncer medular de tiroides se lo puede transmitir a su hijo. La transmisión genética de esta enfermedad tiene una tasa del 50% .



Cambiando de tercio, ¿por qué en Galicia hay una tasa alta bocio?



Además de esa herencia familiar, no nos podemos olvidar que los casos endémicos de bocio se producen por la falta de yodo. La tierra de Galicia es pobre en este mineral por culpa de las lluvias continuadas, esta falta de yodo ligada ala economía de autoabastecimiento de la tierra provocan que aumente las posibilidades de sufrir inflamación de tiroides.



Pero, además, el rural gallego es muy propenso a los casos de bocio o inflamación de tiroides también.



Sí, en el rural gallego hay mucho bocio. Es una enfermedad endémica que lo sufren, en su mayoría, personas que vienen en esos núcleos por la falta de yodo en las dietas. También por consumir alimentos con ciertas sustancias que favorecen la aparición de este mal, como el grelo.



¿Es común en Ourense esta enfermedad también?



Sí, es muy común, de hecho en el CHUO tenemos una unidad especializada, con un grupo de cuatro cirujanos que se dedican fundamentalmente a operar de tiroides. Esta unidad especial se puso en marcha en el 2001, aproximadamente. Trabajamos muy ligados al departamento de endocrinología. Hacemos reuniones quincenales en donde discutimos los casos. El especialista que lleva el tema de tiroides es el endocrino, que luego deriva los pacientes a este equipo de cirujanos con el que trabajo yo.



¿Qué síntomas presenta el bocio o inflamación de la glándula tiroidea?



Hay que partir de la base que el problema del bocio es un problema hormonal. Cuando el tiroides aumenta de tamaño es cuando se le conoce como bocio. En realidad, la enfermedad nos intenta hacer un favor, es decir, la glándula tiroidea produce una hormona que se llama tiroxina que necesitamos los seres humanos para vivir. En el momento en el que el tiroides o glándula tiroidea detecta que no se produce suficiente hormona tiroxina, aumenta su volumen para producir más y que tengamos los niveles adecuados.



¿A simple vista se aprecia ese crecimiento de la glándula tiroidea o hacen falta alguna exploración?



Puede crecer de dos maneras. Cuando crece hacia fuera, como está en un sitio en el que no tiene espacio, se nota a simple vista y produce esas deformidades que se ven, cada vez menos, en los pueblos. Pero el problema es que también puede crecer para dentro, y eso trae más complicaciones puesto que puede comprimir el esófago y crear problemas graves al paciente a la hora de tragar, por ejemplo. Hay bocios muy grandes con los que el paciente se encuentra que tiene dificultades, incluso, para respirar y eso puede resultar peligroso.



¿En qué consiste la intervención quirúrgica para curar esta enfermedad?



Extraemos por completo el tiroides a los pacientes. Hay casos determinados en los que afecta sólo a un lado, izquierdo o derecho, y se le extirparía sólo ese lado afectado. Extraemos todo el tejido porque si dejásemos algún fragmento de la glándula podría volver a reproducirse el bocio . En el caso de que se tenga que volver a intervenir, se pueden dañar estructuras anatómicas que estaban antes, fundamentalmente tejidos nerviosos.



Hace poco se celebró una jornada en el CHUO sobre ese tema. ¿Qué hicieron en esa cita?



En este hospital (por el CHUO) somos pioneros en la operación con bisturí de ultrasonido y por eso hicimos esta jornada. Los cirujanos realizamos dos operaciones de bocio en directo para que un grupo de cirujanos noveles o inexpertos, que vinieron de toda Galicia, viesen cómo se hace esta intervención. También vino como invitado un cirujano del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, Pablo Moreno Llorente, también experto en bocio. Por la mañana, realizamos esas dos cirugías con pacientes seleccionados y por la tarde nos sentamos todos los profesionales en mesas redondas y realizamos charlas sobre distintos aspectos de la materia.