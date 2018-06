Ourense, entre la expectación, la ilusión y la preocupación

Cóctel de sensaciones entre los representantes políticos, empresariales y sindicales de Ourense tras confirmarse el vuelco en el Gobierno del Estado con la moción de censura aprobada a Mariano Rajoy, que cede su sitio en el Palacio de la Moncloa al socialista Pedro Sánchez. La ilusión entre los miembros del PSOE y de las mareas o la expectación en fuerzas como el BNG contrastan con la preocupación en el gobierno provincial, en la Delegación de la Xunta o en el grupo del PP en el Congreso.

El máximo responsable de la Diputación, Manuel Baltar, que aunque manifiesta "o seu respecto á democracia porque os números deron para os apoios", expone que el cambio no es positivo. "Lamento a vocación destructiva desta moción, no que o único que une ós seus firmantes é desaloxar ó PP e a Rajoy, non hai programa nin retos", dijo Baltar, que espera que se convoquen nuevas Elecciones Generales.

Por su parte, la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz, apunta que este gobierno "non se merecía este final, ó ser quen de poñer a España na senda da recuperación". Además, asegura ver "un futuro moi incerto tras unha moción apoiada por unha amalgama de partidos con intereses tan diferentes, que esperemos que non nos sai cara ós cidadáns".

El presidente de la Fegamp, Alfredo García, considera que "todo cambio debe verse con ilusión cuando había una situación insostenible en la que había que dar un volantazo y así lo dejó claro el Parlamento". El socialista añade que "creo que hay que dar tiempo y que va a ser para bien, pero la política necesitan tiempo".

En el Congreso, diputados ourensanos como Celso Delgado y Rocío de Frutos ofrecen visiones antagónicas. En el popular, "la sensación es de preocupación porque me importa mucho mi país y es malo que se haya investido a alguien con pocos apoyos propios y otros de alto riesgo". Indica que "la ruleta rusa es peligrosa".

Mientras, la parlamentaria del PSOE, una de las que arropó a Pedro Sánchez desde el primer momento, no esconde su felicidad. "Va a ser muy bueno salir del modo del PP de gobernar, habrá una forma muy diferente, desde el diálogo y el consenso, el clima que se vivió en eñ Congreso, salvo en PP y Ciudadanos, fue muy positivo", destaca.

En las filas socialistas, los portavoces en Diputación y Concello, Francisco Fraga y José Ángel Vázquez Barquero, coinciden en que "será positivo". El primero reconoce "as circunstancias complicadas, pero só pola rexeneración da vida política había que cambiar", mientras que el segundo entiende que la sentencia de la Gürtel supuso "el rejón de muerte".

Desde el BNG, Noa Presas está "á expectativa ante un novo escenario", aunque espera "que non se convirta nun simple cambio de cromos, senón que haxa cambios reais".

Mientras, el portavoz de Ourense en Común en el Concello, Martiño Xosé Vázquez, destaca su ilusión "pola hixiene democrática e o novo horizonte" que supone el relevo "que amosa que os números si que daban despois das eleccións".

La portavoz en Galicia de Ciudadanos, Olga Louzao, habla de "temor ante lo que se pueda desencadenar" y señala que "estaremos vigilantes".

Más reacciones

El presidente de la CEO, José Manuel Pérez Canal, no esconde una cierta preocupación por la moción de censura. "Necesitamos estabilidad, cualquier escenario de incertidumbre no ayudará a consolidar la recuperación. El PSOE está en su derecho, el problema es cuando te apoyan partidos separatistas que pueden dar problemas", expone Canal, que reconoce, no obstante, que "hay que dar tiempo".

En los sindicatos, la sensación es diferente. El secretario general de UGT, Mario Franco, cree que "era la crónica de una muerte anunciada" y espera que "suponga un cambio en la línea de acciones". Mientras, el máximo responsable de CC.OO., Pedro Barreiros, afirma que "o cambio era necesario porque a podredumbe estaba instalada", confiando en que "non se siga facendo oídos xordos ás nosas reivindicacións no ámbito social".