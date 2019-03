Ourense exporta su propuesta de termalismo y gastronomía

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presentó ayer en la cuarta edición del Forum Gastronómico de A Coruña la iniciativa "Cociña Ourense", un proyecto impulsado por la institución provincial con cocineros de la provincia "para promover, difundir e potenciar a gastronomía elaborada con produtos autóctonos ourensáns", destacó Baltar.

Entre las propuestas presentadas en el evento, figuran los trabajos de cooperación que se prevén llevar a cabo con el Campus de Ourense en el estudio de las aguas termales de As Burgas para su utilización en la alimentación, ún ámbito, el termalismo gastronómico "que abre importante expectativas que singularizarán a oferta gastronómica da provincia".

Junto con los miembros de la asociación "Cociña Ourense" –formada por cocineros de la ciudad, Verín, Celanova, Tribes, Ribadavia y Pereiro– y acompañado por el experto gourmet Jorge Guitián, Baltar explicó la innovación que supone que "os mellores cociñeiros da provincia se unan para crear arte culinaria e potenciar os produtos agroalimentarios ourensáns, contribuíndo á promoción dun dos máis importantes sinais de identidade".

En esta importante cita gastronómica que se celebra en ExpoCoruña, la Diputación y "Cociña Ourense" presentan las innovaciones que impulsarán en el ámbito gastronómico, entre las que se encuentran la cooperación para proyectos de investigación, la promoción de productos agroalimentarios ourensanos o las iniciativas de internacionalización y formativas para difundir la riqueza de la gastronomía.

"Queremos defender o compromiso coa terra, os produtos autóctonos e as excelencias da provincia", destacó Baltar, añadiendo que la Diputación "apoia esta iniciativa porque a enogastronomía é un buque insignia do territorio provincial, cunha longa tradición que temos que seguir poñendo en valor para seguir engrandecendo a marca Ourense en todos os ámbitos, nun momento fundamental para o noso futuro, coa próxima chegada do AVE marcando un fito trascendental, con turismo e gastronomía entre os motores económicos".