O Concello fai balance do "Ourense, plan perfecto" na Rede de Cidades AVE

A Rede de Cidades AVE celebrou hoxe en Ciudad Real a súa segunda Asemblea Ordinaria de 2016, na que representantes dos destinos fixeron balance das accións realizadas no que vai de ano e analizaron o plan de acción e promoción do 2017. Precisamente, o concelleiro de Turismo e Promoción Económica do Concello de Ourense, Jorge Pumar, explicou neste encontro de traballo o balance da recente campaña “Ourense un Plan Perfecto”, que reportou un 37% máis de visitas rexistradas na Oficina Municipal de Turismo que no mesmo período do ano pasado. Unha campaña que se articulou en torno a descontos especiais de Renfe nos viaxes cara Ourense como destino turístico de calidade e co outono como principal atractivo, aunando gastronomía, cultura, patrimonio e termalismo. Asemade, a campaña online desta acción rexistrou máis dun millón de visitas.

Durante esta Asemblea, ademais de repasar o que está supoñendo este 2016 para a Rede, presentáronse as accións que se levarán a cabo nestas últimas semanas do ano.

O obxectivo principal do plan de acción para o 2017 é dar notoriedade aos destinos e cidades membro, así como aos produtos turísticos da Rede asociados a estes destinos. Así, desenvolverase unha campaña publicitaria off e online coa que reforzar a imaxe da Rede e atraer a novos visitantes ás cidades. Están previstas accións publicitarias vinculadas a Logitravel e a Renfe Viaxes, así como campañas de mupis en destinos da Rede e en estacións de tren e trens de Renfe.