Ourense y la ciudad china de Jiyuan intercambiarán proyectos turísticos

El Concello de Ourense, con la representación de su alcalde, firmó un memorándum de entendimiento en materia de cooperación turística con la ciudad china de Jiyuan. Un documento que está destinado a implementar un acuerdo de cooperación estratégica en materia de promoción turística.

El texto fue firmado por Jesús Vázquez, regidor de la ciudad, y Yinju Shi, alcalde de Jiyuan. Ambas partes reforzarán la revisión de productos y proyectos para llevar a cabo un intercambio mutuo de iniciativas en materia turística o de inversiones.

Vázquez aseguró que "o obxectivo primordial deste acordo, o único que asina unha cidade española no marco do International Mayor's Forum on Tourism, representa unha intención firme de cooperación en Cultura e Turismo, establecendo un aliado en materia promocional das potencialidades da nosa cidade, sempre pensando no mutuo beneficio e desenvolvemento conxunto".

Para esa promoción, Ourense y Jiyuan diseñarán un mecanismo regular de visitas que facilitarán un intercambio y la cooperación entre ambas ciudades.