Ourense homenajea a Eduardo Blanco Amor en San Francisco

El cementerio de San Francisco reunió a representantes de la cultura gallega, estudiantes y autoridades para homenajear, un año más, al escritor ourensano Eduardo Blanco Amor, en el 37 aniversario de su muerte. En el acto, organizado por el Centro PEN Galicia, se depositaron coronas de flores en recuerdo al autor, se recitó poesía y se escuchó la música gallega de la mano de dos gaiteiras.

José Luis Fernández Tosar, presidente del PEN Galicia, recurrió a un pensamiento de Eduardo Blanco Amor como eje centrar del acto de homenaje. Era el que recogía la periodista Maribel Outeiriño en la última entrevista que concedió el ilustrado gallego en abril 1979, poco antes de fallecer.

"Ela a titulou cunha frase moi ben acaida, dicía 'amei moito e fun moi amado, estou contento de vivir'. Este pensamento é mais que suficiente para congregarnos hoxe aquí", resumía Tosar, que utilizaba las frases del escritor gallego como hilo conductor del acto.

El evento congregó al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo y la delegada del Gobierno gallego en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, al vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, la concejala de Cultura, Belén Iglesias, la profesora Malores Villanueva, que trabaja en la editorial Galaxia, a familiares y otras personalidades, además de a una representación de los alumnos del instituto Blanco Amor, que cumple este año medio siglo de vida.

Durante el homenaje se realizó la tradicional ofrenda floral junto a la tumba del autor gallego y dos de los alumnos del instituto Blanco Amor, Iago González y Daniel Alonso, que forman parte de su club, "Alicia no país da poesía," leyeron una serie de poemas realizados por su grupo en recuerdo al autor de "A Esmorga".

Rosendo Fernández quiso destacar la labor de la Diputación para “reivindicar a obra e figura do escritor que inmortalizou Auria coa súa obra", mientras que Anxo Lorenzo, no quiso dejar de recordar lo especial del año que viene para Ourense por los"120 anos do nacemento de Blanco Amor e por Carlos Casares", homenajeado por las Letras Galegas.