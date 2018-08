La ciudad de Ourense inaugura el "primer parque inclusivo" de Galicia tras una inversión próxima a medio millón de euros (459.619,11 euros) para rehabilitar una de las "zonas deterioradas" de la ciudad.

El proyecto forma parte del antiguo plan de inversiones, respaldado por el PSOE y con la colaboración de la Diputación de Ourense para una obra en pleno centro de la ciudad.

Durante una visita realizada a las instalaciones, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez y el presidente de la diputación de Ourense, acompañados por cargos socialistas, han dado cuenta de esa nueva obra, cofinanciada a partes iguales por ayuntamiento y diputación, dentro del Plan de Inversiones aprobado por el gobierno municipal y el PSdeG-PSOE.

Además de zona de juegos y de contar con la segunda mayor tirolina de Galicia, dispone de una zona de agua que se convierte en fuente en invierno, así como de una zona de ejercicios adaptada para personas con movilidad reducida. También dispone de juegos con cuerdas y una zona de juegos tradicionales

En declaraciones a los medios, el regidor orensano ha destacado la colaboración entre las diferentes instituciones para poner en marcha el primer "parque inclusivo" de la comunidad gallega que permite recuperar una "zona degradada en pleno centro de ciudad" y que está pensado para que puedan disfrutar pequeños y mayores.

Se trata de un "parque innovador y de vanguardia", ha apuntado Baltar, quien ha indicado que esta obra es "una muestra" de la cooperación institucional que confía en que va a generar "capacidad de atracción".

En la misma línea, el presidente del ente provincial ha trasladado su "mano tendida" para seguir colaborando en futuros proyectos.



Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, ha reclamado "cooperación" entre las instituciones "pero también entre los grupos políticos" para poder atender otras "necesidades" de la ciudad tras advertir de que el apoyo del PSOE no va a ser "un cheque en blanco" por lo que ha instado al gobierno de Jesús Vázquez a buscar "consenso" para poder reeditar el siguiente Plan de Inversión.



El socialista ha insistido en que el plan "no puede ser iniciativa de un grupo político sino ser un proyecto de ciudad, fruto de consenso", ha precisado el socialista. Como respuesta, el regidor popular le ha replicado que el plan no es un tema "de partidos" y ha reclamado la disposición del resto de grupos para llegar a acuerdos y que no se convierta en un "juego político" a menos de un año para las elecciones.