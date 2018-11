Ourense, mano a mano con Ecuador en materia turística

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, firmó ayer con el ministro de Turismo de Ecuador, Enrique Ponce de León, un protocolo de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de llevar a cabo iniciativas de asesoramiento e intercambio de información en los campos de investigación y la innovación turística.

En el marco de la recepción oficial, que tuvo lugar en el Pazo Provincial, la delegación ecuatoriana se interesó por iniciativas como el proyecto "Provincia turística inteligente", el plan "Ourense , a provincia termal", los programas de termalismo deportivo y la labor que desarrolla el gobierno provincial para lograr el reconocimiento de la Ribeira Sacra como patrimonio mundial de la Unesco.

El acuerdo de colaboración firmado ayer se centra en la colaboración motivada por los recursos turísticos que Ourense y Ecuador poseen, especialmente en los ámbitos de naturaleza, rural y termalismo. Una comisión mixta integrada por representantes de la Diputación y del Ministerio de Turismo de Ecuador será la encargada de proponer proyectos de investigación e innovación turística de interés común.

Oportunidad

Manuel Baltar afirmó que esta alianza "é unha oportunidade importante para establecer lazos de colaboración no sector turístico, no noso caso fundamentados no termalismo, na cultura propia e na condición de provincia medioambiental", confiando en que "este protocolo de colaboración asegure una fluida relación que nos leve a importantes acordos en materia do coñecemento e intercambio de boas prácticas na xestión do turismo".

Para el líder provincial, se han sentado las bases de "unha nova ponte entre Ourense e Iberoamérica".

Aprendizaje e intercambio de experiencias

Por su parte, el ministro de Turismo de Ecuador, Enrique Ponce de León, dejó su sello en el Libro de Honor de la Diputación, agradeciendo al "pueblo de Ourense y al presidente de la institución provincial el recibimiento", añadiendo que la visita "es un encuentro de aprendizaje, de intercambio de experiencias que significarán una cooperación, sobre todo en materia de turismo, gastronomía, patrimonio histórico-artístico y termalismo entre nuestros territorios".

Tanto la Diputación como el Ministerio de Turismo de Ecuador mantienen contacto por medio de grupos de investigación de la Universidad de Vigo.