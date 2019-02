Ourense Mellor lamenta que OUeC y BNG no quieran confluir

La plataforma Ourense Mellor y Ourense en Común no unirán sus caminos para plantear una candidatura conjunta el 26 de mayo, al entender la formación que tiene actualmente representación en el Concello que no se dan las circunstancias para variar la hoja de ruta sin conseguir un frente amplio en el que se integren también fuerzas como PSOE o BNG.

"É unha cuestión de seriedade e responsabilidade. Nós dixemos que se había un proxecto amplo, se eran quen de sumar máis forzas, paralizaríamos todo", explica el portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez Mato, candidato a la Alcaldía, que trabaja en la configuración de su lista para presentarla a la asamblea.

Mientras, uno de los portavoces de Ourense Mellor, Etelvino Blanco, volvió a mostrar su lamento de que no se llegue a un acuerdo entre las fuerzas de izquierda para, en su opinión, tener opciones de gobernar Ourense a partir de mayo.

"Sorprende o sectarismo do BNG, que nin sequera respondeu ó noso convite e non entendemos que OUeC peche as portas da confluencia", indicó Blanco, que garantizó que desde la plataforma se seguirá trabajando.

Así, en una asamblea que tendrá lugar la próxima semana, se decidirá también si se configura una lista con la que presentarse el 26-M.