En Ourense naceron 20 empresas no que vai de ano

O número de novas empresas creceu en Galicia un 18 por cento nos nove primeiros meses do ano con respecto ao mesmo período do ano anterior, o que supón a contabilización de 3.578 compañías adicionais.



Son datos do Estudio sobre Demografía Empresarial de `Informa D&B`, que tamén pon de manifesto que este crecemento na comunidade galega se sitúa por enriba do 12 por cento a nivel estatal.



En canto ao capital invertido nestes negocios en Galicia, ascende 178 millóns de euros, o que supón un avance do sete por cento fronte ao mesmo período de 2015. Pola súa banda, a media nacional sobe un dous por cento.



Tomando só como referencia o mes de setembro, o noveno do ano, as constitucións de empresas nesta autonomía caeron un sete por cento, ata 261. En cambio, os datos estatais creceron un seis por cento.



Comercio e construción foron os sectores nos que naceron máis empresas ese mes; mentres que o ranking de provincias estivo liderado por A Coruña, con 112; seguida por Pontevedra, con 87; Lugo (42) e Ourense (20).