Ourense recuerda a Asunción González antes del 8-M

“Implicar decididamente a toda a sociedade na necesidade de acadar a equidade real de oportunidades entre mulleres e homes. Queda moito por facer, somos conscientes delo; mais tamén quero subliñar que está nas nosas mans conseguilo se facemos o preciso". Estas fueron las palabras de Jesús Vázquez, alcalde de Ourense, en el salón de plenos con el motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de mayo.

No solo hubo una declaración institucional, si no que dos mujeres de etnia gitana Jennifer Jiménez Jiménez y Margarita Lorenzo Montoya, que participanen el programa Promociona, leyeron un manifiesto en el que expresaro su "apoyo y compromiso coa defensa e igualdade de dereitos de todas as mulleres, especialmente as de etnia xitana".

También pidieron "acabar cos estereotipos que impiden que se nos mire como desexamos, como somos de verdade: estudantes, nais, mulleres que queren unha educación de calidade e defensoras do dereito a igualdade”.

El acto terminó con la proyección de un vídeo San Francisco. O destino da alma", realizado por el directo Marcos Prado. El documental reivindica la historia de la primera mujer, víctima de violencia machista, registrada en nuestra ciudad. Responde al nombre de Asunción González que murió asesinada en la procesión del Viernes Santo de 1891.

Una placa conmemorativa en un lateral de la Casa Consistorial contribuirá a que la memoria de Asunción González permanezca en la retina de todos los ourensanos y se visibilice (más) la violencia machista.