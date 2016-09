Ourense, protagonista en la segunda sesión de Termatalia

Ourense fue la gran protagonista de la segunda jornada de Termatalia en México. La ciudad y la provincia: sus recursos termales, las políticas de promoción del termalismo, las estrategias aplicadas desde diferentes instituciones y las líneas de investigación que se desarrollan desde el Campus del Agua. Conferencias técnicas y presentaciones han dado a Ourense una relevancia y un liderazgo internacional aquí en México que resultaría increíble en la propia ciudad. Científicos, políticos, empresarios del sector turístico y termal, conforman un público muy interesado en conocer la manera de aplicar en sus respectivos países, en algunos -como es el caso de México- con más de mil fuentes termales, los modelos que ya se utilizan en Ourense.



En la primera actividad de la jornada, el portavoz del gobierno municipal de Ourense, José Araujo, desgranó cómo fue la génesis del desarrollo termal en la ciudad desde hace algo más de veinte años, y cuáles son los proyectos sobre los que se trabaja de cara al futuro. Subrayó la importancia del termalismo en Ourense, no solo por lo que hay hecho y lo que está por venir, sino también por su carácter de foro permanente en torno al agua y el termalismo, tanto desde el punto de vista científico como técnico, turístico, etcétera. Subrayó esta afirmación con dos ejemplos: Termatalia, el gran foro internacional del termalismo, con una especial proyección en América Latina, tiene en Ourense su sede permanente.



Campus del agua



El segundo, el Campus del Agua de la Universidad de Vigo, que es el gran foro científico y que está representado aquí por una delegación encabezada por el vicerrector Virxilio Rodríguez Vázquez. La delegación del Campus del Agua abordó el carácter de centro de investigación y desarrollo en torno al agua desde todas las disciplinas, pero también de espacio que tutela proyectos de emprendimiento.



El presidente de la Asociación Gallega de Balnearios, Antonio Garaloces, relató cómo los 21 balnearios gallegos que pertenecen a dicha organización alternan su actividad lúdica y turística con la terapéutica. Habló de los programas del Imserso que permiten que los participantes puedan obtener un tratamiento de once días en régimen de pensión completa por unos cuatrocientos euros, y del programa pionero que ha establecido la Diputación de Ourense mediante un convenio con Renfe Operadora para los destinos termales de la provincia. Garaloces es el propietario del balneario de Lugo y recordó a los asistentes que había sido adquirido por un antepasado suyo que ganó el dinero para comprarlo trabajando durante largos años en México.



El termalismo terapéutico todavía es un filón por desarrollar en América Latina, y México no es una excepción. Galicia llevó a este encuentro a sus primeros espadas, como Juan Gestal, catedrático de Hidrología Médica y decano de la facultad de Medicina de la USC. También puso sobre la mesa sus actividades más punteras, como el desarrollo del termalismo deportivo en la provincia de Ourense, del que habló José Manuel Rodríguez, gerente del Inorde.



Gastronomía



El termalismo sirve en esta edición de paraguas a otras actividades turísticas. Entre ellas, hay que destacar la gastronomía saludable, que cuenta con un panel permanente por el que están pasando chefs de Argentina, México, Costa Rica… y por supuesto, de Galicia. La responsabilidad de representar a la gastronomía gallega más sostenible recayó en Carlos Parra, chef del Castillo de Maceda, quien lo hizo en la primera sesión con unos medallones de solomillo de cerdo criado con castañas sobre un salteado de champiñones y pimientos asados de Oímbra.