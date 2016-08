Ourense rexistrou en oito días 450 incendios, a maioría conatos

A provincia de Ourense rexistrou 450 conatos de incendio en oito días, segundo destacou a conselleira de Medio Rural, Anxos Vázquez.



Neste contexto, a Xunta aprobará este xoves un decreto de subvencións para repoboar áreas forestais castigadas polos lumes e poñer en marcha axudas económicas para os propietarios de montes ou vivendas afectadas.



Así o anunciou Vázquez antes dun encontro cos alcaldes dos concellos de Avión e Trives, nos que foi preciso activar o nivel 2 de emerxencias pola proximidade das lapas ás vivendas.



A conselleira anuncioulles que está previsto que este xoves o consello de la Xunta aprobe o decreto de emerxencia, no que colaboran as consellerías de Medio, Presidencia e Facenda, e que nace coa intención de "non ser un parche" senón con "vontade de futuro".



O proxecto contempla unha orde de axudas para facilitar o repoboación do monte ardido coa intención de que "non quede desprotexida a capa vexetal" coa chegada das chuvias.



Pero, ademais, considera partidas económicas para os propietarios de explotacións forestais e de vivendas que foron afectados polas lapas.



"Medio Rural encargarase do repoboación e as axudas aos cercados de pasteiro, para que o gando teña onde pastar. Presidencia e Facenda encargaranse dos danos materiais", aclarou a conselleira.



Endurecemento das penas



Na súa intervención ante os medios Vázquez apostou por un "endurecemento das penas" e por unha "maior sensibilidade" dos cidadáns na loita contra o lume. Así, animou a "denunciar" os incendiarios para que "se hai probas abondas, paguen por iso".



A conselleira informou de que en Ourense "nos últimos oito días houbo 450 conatos de incendio, a gran maioría". Pero considerou que "puideron ser grandes" lumes de non ser porque os operativos "foron moi rápidos, áxiles" e pola súa intervención "en boa sintonía cos concellos" das zonas afectadas.



Vázquez recordou que parte destes incendios afectaron a terreo produtivo e que este é un dos motivos do novo decreto, que se aproba para evitar que "xente que achegou aforros para as súas plantacións queden sen nada", pero tamén para axudar aos que viron as súas vivendas afectadas.



Axudas pola vivenda calcinada en Trives



É o caso dunha familia da aldea de Seixo, en Trives, que a inicios de agosto viu como as lapas queimaban a súa vivenda e á que a conselleira confirmou que "esa mesma noite" se lles ofreceu un lugar para aloxarse, pero que decidiron ir a outra casa que tiñan porque "preferían estar preto do seu gando".



"Ofrecémoslles pagar un aluguer de casa ou hotel, o máis próximo á súa explotación e eles determinaron que non por apego ao gando e porque a súa nai se quería quedar alí", expuxo.



Vázquez recordou que a persoa que foi detida no seu día, un home de 72 anos e natural de Baleares, agora está en liberdade, pero insistiu en pedir "sensibilidade" e que se siga investigando" o caso.



Con esta reunión remata a rolda de encontros de traballo previstas pola Consellería de Medio Rural cos concellos afectados polos incendios forestais nos que se tivo que declarar situación 2, coa intención de valorar os danos e planificar as actuacións.



A esta lista sumouse onte o Concello de Verín, co alcalde da cal tamén falou Vázquez para coñecer a situación e as súas inquietudes. Respecto a este lume a conselleira apuntou que "algún galpón se viu afectado polas lapas", pero que o lume non chegou a afectar a ningunha vivenda.