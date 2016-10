Ourense se suma a las protestas contra las "reválidas" porque "mercantilizan"

La Plataforma en Defensa do Ensino Público (Confapa, CC.OO. Ensino, FETE-UGT, entre otros) ha manifestado hoy su total "oposición" al modelo de "reválidas" y la Lomce por entender que es "arcaico" e "innecesario" ya que "mercantiliza la educación" y ha pedido a toda la comunidad escolar que se sume este miércoles a una concentración en protesta contra la reforma educativa.



Esta plataforma, diferente a la que encabeza la CIG y partidos como el BNG, ha invitado hoy a participar en una concentración que tendrá lugar este miércoles, 26 de octubre, a las siete y media de la tarde frente a la Subdelegación de Gobierno contra lo que entienden como una "ley infame que lo que hace es segregar y que muchos alumnos no puedan seguir avanzando en sus estudios", ha apuntado Paula Carreiro, de UGT.



En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, esta sindicalista ha manifestado su "preocupación" por el sistema de reválidas que, a su vez, Borja Campos, de CC.OO. ha calificado de "injusta".



La provincia de Ourense cuenta en la actualidad con cerca de seis mil estudiantes, de los cuales más de tres mil de ESO y 2º Bachillerato se verían afectados por el sistema que, según advierten, además "no tiene en cuenta el modelo territorial".



En este sentido, la asociación estudiantil, Iesga, que ha mostrado su apoyo a la concentración aunque no forma parte de ninguna plataforma, ha lamentado "la falta de conciencia y de responsabilidad de las Administraciones tanto central como gallega" con el sistema educativo, ha abundado la representante de este colectivo, Pía Outeiriño.



Como paso previo, esta plataforma ha convocado para esta misma tarde una asamblea abierta a toda la comunidad educativa para exponer "las razones" de esta protesta en contra de las pruebas.