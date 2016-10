Ourense toma Washington D.C.

Hace ya más de dos meses que cinco jóvenes ourensanos partieron rumbo a Washington D.C. gracias a la beca "Ourense Leader" que la Diputación organiza en colaboración con la fundación "Advanced Leadership". Javier Álvarez, Laura Álvarez Testa, Adrián González, Juan Jesús Fernández y Cristian Villar, así se llaman los protagonistas de esta aventura laboral norteamericana que comenzó en el mes de agosto y que rematará en diciembre.



Todos aseguraron que su primera toma de contacto con el país y la ciudad fue buena. El arquitecto de 28 años, Javier Álvarez, contó que el primer día que llegó a Washington "me reccorrí andando 15 kilómetros para conocer la ciudad". Su compañero Adrián González, ingeniero informático de 23 años, destacó que cuando fue a conocer los grandes monumentos y lugares que aparecen en las películas "eran más grandes de lo que esperaba", aunque destacó que le encanta la ciudad "porque hay muchos espacios verdes".



En cuanto a la adaptación al nuevo espacio de trabajo, todos coinciden en que hay una disciplina diferente a la española. Laura Álvarez, arquitecta de 26 años, trabaja en un estudio que se encarga de hacer proyectos solidarios. Esta joven cuenta que está encantada con su trabajo: "Cada lunes hay una reunión con los compañeros en la que comentamos los aspectos que nos disgustan, lo que nos ha parecido bien y lo que queremos mejorar o cambiar". Esta arquitecta dice entre risas que lo más complicado en su trabajo "fue cambiar las unidades de medida, ya que aquí utilizan pulgadas y pies y nosotros usamos metros y kilómetros". Al que no le costó mucho acostumbrarse es a Juan Jesús Fernández. Este licenciado en Administración y Dirección de Empresas de 26 años ya había estado varias veces en territorio norteamericano pero destaca que "las ciudades que visité hasta ahora eran demasiado densas y Washington es como la Roma de Estados Unidos, está muy bien organizada y hay mucho verde".



Cristian Villar definió esta beca como "una oportunidad muy buena para hacer contactos ", una opinión con la que coincide su compañero Javier Álvarez. Crisitan tiene 24 años y estudió Derecho y un máster en estudios de la Unión Europea. En Washington,trabaja para una agencia del departamento de Defensa. Este abogado destaca que el estar en esta ciudad es una ventaja para su carrera: "Fui a una conferencia en la Embajada española sobre Latinoamérica y ahora mi currículo está en la Embajada mexicana".



Sin duda, una oportunidad inolvidable en la que todos están abiertos para aprender y vivir nuevas experiencias laborales y culturales. Al mismo tiempo, coinciden en que no les importaría que durase más tiempo pero no indefinido.



El objetivo de estos cinco jóvenes es volver de nuevo a Ourense y aplicar todo lo que han aprendido en Washington en sus futuros puestos de trabajo.