Ourense, única provincia gallega en la que el crédito sigue en caída libre

Las costumbres de la economía doméstica ourensana no alteran los tópicos: guardar mucho, gastar poco. Y mucho menos si el desembolso supone hacerlo mediante un préstamo. El Banco de España acaba de hacer públicos los datos de depósitos y créditos, relativos a junio de este año y una comparativa con la misma estadística a 31 de diciembre determina que Ourense es la única provincia en la que cae la cifra de créditos. A su vez, crece el volumen de depósitos en las entidades, un hecho también percibido en el resto de Galicia.

A 30 de junio los préstamos concedidos en la provincia sumaban 3.106 millones de euros, mientras que a 31 de diciembre del 2017 la cifra era de 3.283 millones. Es decir, 177 millones menos en seis meses. Entre ambas fechas en A Coruña el crédito creció en 1.549 millones de euros; en Lugo, en 9 millones y en Pontevedra subió en 105 millones.

El caso ourensano es aún más paradigmático si alejamos el foco y tomamos perspectiva. En el año 2008, el último del ciclo expansivo de la economía, los ourensanos tenían créditos bancarios por valor de 5.578 millones de euros; o lo que es lo mismo: casi el doble del valor de los préstamos actuales.

¿Desconfianza en la economía o una costumbre enraizada en Ourense? Los ahorradores de la provincia han engordado el pasivo de las entidades financieras y lo siguen haciendo. A 30 de junio de este año el mercado financiero tenía a buen recaudo 8.393 millones de euros procedentes de familias y empresas de la provincia, 230 millones más de los que había seis meses antes. En general, también en el resto de Galicia los bancos han aumentado sus depósitos. En A Coruña, entre diciembre del 2017 y junio de este año los ahorros crecieron en 3.811 millones de euros. En Lugo, la cantidad creció en 331 millones y en Pontevedra en 1.256 millones. Se da además la paradoja de que esta situación se produce en momentos de política financiera aparentemente antagónica. En Ourense crece el volumen de depósitos justamente cuando los bancos apenas priman el ahorro. Por el contrario, los créditos han mejorado sus condiciones pero los ourensanos prefieren la política del pago al contado. O incluso consumir lo mínimo.

“Es una muy mala noticia para nuestra economía"

Los datos publicados por el Banco de España no han pillado por sorpresa, pero han sido valorados de forma muy negativa. Guillermo Díez, decano del Colegio de Economistas, cree que el hecho de que se paralice el crédito "es una muy mala noticia para nuestra economía, muy mal indicador porque debe haber ahorro, pero el crédito debe mover la economía". Sostiene que "esta pauta de comportamiento de los ourensanos deberíamos de analizarla en profundidad". Díez sostiene que "el crédito surge por una necesidad de inversión y si esa necesidad no se produce es que hay parálisis en la inversión, por lo tanto en la economía".

En términos similares se expresa Patricio Sánchez, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Vigo: "El que no demos salida al dinero es un problema muy serio, porque si se aparca el dinero no se avanza". Además de creer que "estos datos son una muy mala señal, a Ourense no le va a ir mejor pensando que el ahorro lo es todo". Y concluye: "El ahorro es importante, pero solo hasta cierto punto".