El Outono Fotográfico anuncia su cierre

El Outono Fotográfico se queda sin carrete. El festival, decano en la Península Ibérica y uno de los más antiguos del mundo echa el cierre. Desde la organización afirman que "lamentablemente a historia do Outono Fotográfico rematou de forma non desexada e abrupta".

En un comunicado de prensa, informan de una rueda de prensa donde harán oficial el fin del certamen fotográfico y culpan al gobierno local de dicho desenlace. "Coa finalidad de poder aportar algúns datos do proceso de calculada desatención do acordado por parte da institución do Concello de Ourense e valorar a desaparición do certamen no marco da política cultural local no que se dá, convidamos a unha rolda de prensa".

La vida cultural ourensana despidió al OUFF hace un mes. Ahora es el certamen fotográfico por excelencia el que se queda sin película.