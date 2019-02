Pablo Casado participa en Ourense en un encuentro con militantes del partido

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido con militantes y simpatizantes este jueves en Ourense, la única ciudad gallega gobernada por la formación --en minoría--, en un encuentro que ha tenido lugar en un restaurante del centro de la ciudad al que ha llegado sobre las 14,15 horas para compartir comida con los presentes y donde no ha hecho declaraciones a los medios.



En el lugar, el presidente del PP, así como el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, y el presidente del Partido Popular ourensano y de la Diputación, José Manuel Baltar, han realizado una intervención dirigida a los comensales que, aunque inicialmente estaba previsto que fuera también abierta a los medios, no ha sido así.



Una hora y media antes, el presidente del Partido Popular efectuó su primera parada en la urbe gallega en el centro de la asociación Aixiña, dedicado a la atención de personas afectadas de discapacidad física, parálisis cerebral y tercera edad dependiente.



En este lugar, Casado fue recibido a su llegada por el presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado; y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad.



Aquí, Pablo Casado realizó una visita de más de una hora a los usuarios y trabajadores, además de conocer las instalaciones de la asociación, acompañado por los representantes políticos de la ciudad, provincia y comunidad. Al término, recibió una figura que representa la fuente de As Burgas, uno de los emblemas de la urbe gallega.