Pablo López: "Los residentes deben tener un espacio para contar sus problemas"

Estos días, casi siete mil graduados en medicina en España escogen plaza en la que será su especialidad, después de haber superado las pruebas MIR 2019. En mayo arrancará su primer año de residencia, tan "temido" para muchos, tal y como explica Pablo López, especialista en Medicina Interna. Su compañero Adalid Maldonado, médico en Atención Primaria, y él guiaron este jueves una charla sobre derechos y deberes de los residentes en el Colexio de Médicos. La conferencia está enmarcada en la programación de la Academia Médico Quirúrgica.

¿Por qué escogió Medicina Interna?

Cuando empecé la carrera no tenía ni idea de qué especialidad quería. Hice prácticas un verano en el hospital y me tocó Medicina Interna. La descubrí, me gustó mucho y decidí que quería que esa fuese mi especialidad. Luego, en el MIR, tuve la suerte de poder escogerla.

¿Cómo recuerda sus primeros días como residente?

Después de estudiar a pacientes de libro, te enfrentas por primera vez a los reales, que no se parecen mucho. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo gracias al resto del personal, a los veteranos que te explican y te ayudan.

¿Cuáles son los momentos más difíciles?

Las primeras veces. La primera vez que atiendes a un paciente sin tu adjunto -médico que acompaña al residente-, la primera vez que tienes que dar una mala noticia, la primera vez que haces una guardia...

¿Qué cree que se podría mejorar del sistema de residencia?

Cada hospital se organiza de una forma, pero creo que es importante que se mantenga la pareja de residente-adjunto, que no se pierda. Además, es muy necesario que haya más sesiones en los hospitales de residentes, para que cuenten sus problemas y los demás los escuchen. Todos hemos pasado por lo mismo y es muy importante darse cuenta de que no eres el único. Y por último, la figura del tutor como figura de referencia en el hospital, como persona que acompañe tu proceso.

En mayo arranca una nueva promoción de residentes de primer año, R1. ¿Qué les recomienda?

Que no se agobien más de lo necesario, que estudien, pero sobre todo que aprendan mucho y que disfruten. Al principio todos tenemos cara de perdidos, pero poco a poco descubres cómo funciona la especialidad, rotas, descubres... Merece la pena, aunque también haya días malos, como en todo.