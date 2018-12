Pachi Vázquez anuncia que deja el PSOE

A través de un comunicado difundido por wasap, Pachi Vázquez anunció que abandona el PSOE. El ex líder de los socialistas gallegos argumenta esta decisión, "moi madurada", basándose en las diferencias actuales con la dirección del Partido Socialista. "Despois de moitos anos de militancia,nos que sempre traballei para Galicia e para o Partido con toda a miña forza e ilusión,vexo que nin o Partido,nin as persoas que o representan,estan cómodas conmigo nin co que fixemos durante moitos anos", expone el ourensano.

El exconselleiro recalca que estas diferencias son mutuas: "Tampouco eu estou cómodo co que estan facendo dende a dirección,vetando ,traicionando e enganando a compañeiros que diron literalmente a sua vida por uns ideais". En la escueta nota con la que explica la renuncia a su militancia, Vázquez señala que "non comparto casi nada do que está a facer a dirección federal e o noso secretario xeral" y, en un guiño a sus fieles, desea que "a partir de agora vos deixen tranquilos por ser pachistas".