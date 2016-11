La asociación de padres sobre el nuevo centro de Mariñamansa: "El proyecto no atiende nuestras demandas"

La asociación Pro-Centro de atención a personas con diversidad funcional, de Ourense, se ha reunido hoy con diputados del grupo de En Marea en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta la construcción un centro acorde a lo que se había prometido en campaña electoral para ese colectivo.



"No necesitamos un centro ocupacional, que ya hay muchos en Ourense, pedimos un centro igual que los que hay en las otras provincias, con cien plazas", ha explicado una portavoz de esta plataforma de padres y madres de personas con diversidad funcional, Elena Domínguez.



"En campaña nos dijeron que atenderían nuestras demandas, pero el proyecto que presentaron hace una semana no lo hace", ha denunciado Domínguez, que espera reunirse esta semana con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.



La plataforma quiere que el colegio de educación infantil y primaria Mariñamansa albergue un centro terapéutico-ocupacional que "dé servicio a grandes dependientes y dependientes de grado dos que no pueden integrarse en el mercado laboral".



"Tan solo están pidiendo un centro igual que el del resto de provincias, totalmente público y que cubra las necesidades de sus hijos", ha sintetizado la diputada por Lugo de En Marea Paula Vázquez Verao.