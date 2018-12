Panorama laboral: entre promesas y la situación real

Si hace más de 10 años estudiar una carrera era sinónimo de conseguir un buen trabajo y una posición económica estable, hoy esa ecuación ya no funciona, o eso cuentan los protagonistas de esta historia. Jóvenes nacidos a finales de los 70 y principios de los 80 (los conocidos como "mileuristas" en su día)y en la década de los 90 (los "milenials"), cuyo discurso coincide en que la "precariedad laboral" se ha instalado en los contratos de los ciudadanos, tanto para los licenciados como para los que no tienen estudios universitarios. En la provincia, los datos del número de afiliados menores de 30 años a la Seguridad Social cambió notablemente en los últimos 10 años: de suponer el 17% de los activos en octubre del 2008 a alcanzar el 11% del total el pasado mes de octubre.

¿La diferencia entre generaciones? Las expectativas. "O 90% dos pais quería que escolleses unha carreira antes ca unha FP porque pensaban que así terías un salario mellor", explica Tamara Rodríguez, de 35 años. Después de casi 20 años, no duda en que su situación actual no se parece "en nada" a lo que le habían prometido. Otros, como Sergio Nogueira o Ricardo Domínguez, se decantaron por la Informática, un área en la que la inclusión laboral es "más fácil", según explican. Aún así, tienen claro que los sueldos son "bajos" y no responden a las necesidades, como señala Domínguez: " No dejo de ver como sube la luz, la gasolina y la vivienda y no se corresponde con los incrementos salariales". ¿Queda esperanza? Alba Ortega, graduada en Psicología, lo tiene claro: "Hay que mantenerse abiertos a perspectivas que igual no considerabas, como en mi caso la oposición, porque la situación, tal como está, hace que sea imprescindible apartarse un poco de lo que tenías pensado y buscar otros caminos". Para muchos, la idea de marcharse fuera también está en el panorama, como una opción a la que recurrir si nada cambia.

Generación Y

Alba Ortega (25 años): "Creo que tenemos que conservar la ilusión y la pasión"

"Al terminar de estudiar Psicología decidí marcharme a Madrid para tener más oportunidades de trabajo, tenía la ilusión de que en una ciudad grande hubiese salidas", comenta. Aunque se marchó con "muchas expectativas", en la capital se dio cuenta de que "la situación es bastante complicada". Por ello, comenzó a preparar la oposición, aunque no entraba en sus planes. "Creo que los jóvenes tenemos que conservar la ilusión y tener pasión por lo que nos gusta".

Diego Añel (25 años): "Para encontrar trabajo de lo mío tengo que emigrar"

Diego Añel cursa su último año de la carrera de Química. Aunque quizás estudie el máster en Galicia, cree que después le tocará marcharse: "Viendo la situación, tendré que emigrar para encontrar trabajo de lo mío". Cuando empezó sus estudios universitarios creía que "tendría más salidas", pero año tras año perdió la esperanza. "De mis conocidos de la carrera, solo una persona está trabajando como química en Galicia, no hay casi oferta para nosotros", explica.

Sabela Álvarez: "Cuando empecé la carrera la gente se estaba yendo al paro"

"Cuando empecé la carrera era un momento de pánico colectivo, la gente se estaba yendo al paro", recuerda Sabela Álvarez. Sin embargo, después de cursar la carrera de Ciencias Ambientales, estudió un máster y comenzó su doctorado, que realiza actualmente. "Me siento muy afortunada porque tengo una estabilidad que mucha gente no tiene", dice. "El tema de la investigación depende mucho de la importancia que le de el Gobierno y también de la concienciación social".

Ricardo Domínguez (28 años): "Si he pensado en irme es porque fuera sí se valora al trabajador"

"Cuando acabé el instituto, la salida laboral era un punto clave para escoger cómo continuar mis estudios", apunta Domínguez. Así decidió formarse como desarrollador web. "Después de 3 años trabajando en la misma empresa, podría decirse que estoy contento, aunque creo que los sueldos son bajos para familias con hijos, hipotecas y otras cargas económicas", explica. "Si he pensado en irme del país es porque sé que fuera se valora más al trabajador", añade.

Nadia Fernández (31 años): "Nos vendían que si no estudiabas no tendrías trabajo"

Nadia Fernández estudia su segunda carrera, Ciencias Ambientales. "Decidí meterme en otra carrera porque no encontraba trabajo habiendo estudiado Biología", señala. Fernández solo encontraba ofertas en las que pedían "mucha" experiencia. "Nos vendían que si no estudiabas no ibas a tener trabajo", dice. "Si te pones también a estudiar una oposición después del máster y del doctorado, ¿qué empiezas a trabajar a los 40?", reflexiona.

Antea Rodríguez (27 años): "No te puedes estancar porque entonces, estás perdido"

"Cuando estás en la escuela de interpretación se crea una falsa realidad porque estás allí todo el día, entre clases y ensayos, estás muy activa, y cuando sales te das cuenta de que es un mundo muy complicado", comenta la actriz Antea Rodríguez. Actualmente, la ourensana ha entrado a formar parte del proyecto juvenil de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. "Me considero una afortunada porque tengo trabajo para 2 años. Pagar el alquiler y las facturas con un trabajo de actriz no es nada común", explica. Rodríguez habla de la situación de muchos de sus compañeros, que tienen que buscar otros trabajos mientras siguen intentándolo en el mundo de la interpretación. "La salida pasa por juntarte con otros y hacer vuestro propio proyecto y generar oportunidades", señala. Por eso, la actriz repite que lo más importante es "no estancarse en que es imposible porque entonces estás perdido". "Es un trabajo sacrificado, pero tiene recompensas muy buenas y si es lo tuyo, no lo puedes dejar", comparte. Rodríguez recuerda que el trabajo actoral es mucho más que el momento de escena: "Tienes que estudiar, investigar, memorizar, construir el personaje... son muchas horas".

Generación X

Ismael Arcelle (35 años): "Los sueldos son muy bajos y antes el dinero rendía más"

Ismael Arcelle empezó a buscar trabajo después de un ciclo formativo y tuvo que irse fuera de Galicia. "No encontraba aquí, así que me marché, estuve en Madrid y León", explica. "Ya de aquellas era difícil encontrar buen trabajo, aunque te formases en la universidad", recuerda. Arcelle considera que hoy en día, la situación está peor que entonces. "Los sueldos son muy bajos y antes el dinero rendía más. Quizás es que hay mucha gente para pocos trabajos buenos", afirma.

Sergio Nogueira (35 años): "La solución, si no encuentras de lo tuyo, es una oposición"

"Yo realmente escogí Informática por el tema laboral, allá por el 2002 había escuchado que tenía muy buenas salidas", explica Sergio Nogueira. "En el discurso de bienvenida de la universidad nos dijeron que acabásemos la carrera aunque tuviésemos ofertas desde segundo curso, ¡imagínate!", añade. Nogueira cree que, en estos años, ha aumentado la precariedad de los contratos. "La solución, para el que no encuentra de lo suyo, es una oposición".

Ziortza Degara (38 años): "Al final acumulas títulos, tenemos un poco de 'titulitis"

"Mi primera carrera, Biología, no tenía muchas salidas, pero además te pedían años de experiencia que no podías tener", dice Ziortza Degara. "Al final, vas acumulando títulos, sufrimos de titulitis", razona. Después de encontrar trabajo en hostelería, se decidió por estudiar Enfermería: "Aunque me complicase un poco la vida, tendría salidas laborales". De la situación actual, señala los contratos precarios y la dificultad para encontrar trabajo en el ámbito científico-técnico.

Tamara Rodríguez (37 años): "Non creo que chegue a ter un posto fixo acorde ao meu título"

"Todo o que fun escoitando de pequena era que había que estudiar unha carreira porque chegarías a máis", explica Tamara Rodríguez. "Eu tiven moita sorte no meu -investigación-, pero a miña situación non é estable e non se parece á que me prometían", comenta. Considera que si algún día alcanza esa estabilidad, no se corresponderá con su título: "Son doutora en Ciencias do Mar, e non creo que chegue a ter un posto fixo acorde á miña formación, senon máis baixo".

Yolanda Martínez (44 años): "Aquí non hai nada excepto comercio, non temos industria"

"Eu creo que antes era máis fácil atopar traballo, non sei, é a sensación que me da", comenta Yolanda Martínez. En su caso, dejó de estudiar para ponerse a trabajar y tuvo suerte: "Eu decidín poñerme a traballar e fun sempre atopando, e tamén estiven moito tempo no meu posto". Martínez reflexiona sobre la situación de la provincia: "Aquí non hai nada excepto comercio, non temos industria que xera postos de traballo, polo que é normal que a xente nova se acabe marchando".

Emilio Rúa (42 años): "Eu creo que nos venderon que é difícil vivir da música"

Emilio Rúa comenzó con 24 años en la aventura de la música, "sen meditar demasiado", según explica. "Ao principio traballaba para empresas das que che dan de alta para actuar, pero ao final decidinme facer autónomo", comenta. Los inicios, complicados, "como en todas as profesións". "Ao principio tiven o apoio da familia, que é algo común e creo que debe ser así", señala. Con respecto al concepto de éxito, tiene su propia definición: "Eu non penso en facerme rico, senon en defender a miña valía cos meus traballos, en vender o lado artístico, o meu repertorio". Además, considera que trabajar de la música no es imposible, o al menos, no más que de otras profesiones. "Eu creo que nos venderon que é difícil vivir disto, pero dillo a un fontaneiro, por exemplo", dice. Rúa cree que la situación de los jóvenes que comienzan ahora en el mundo de la música es muy distinta, ni más fácil, ni más difícil. "Hai máis facilidade para darse a coñecer, pero iso non é o mesmo que producir un disco. Tes que sabercomo se fai, como se buscan actuacións despois, cantos cartos gañas dunha entrada que che compran...", analiza el cantautor.