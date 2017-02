Pantallas y Cigarrones toman el mando en Verín y Xinzo

Las máscaras tradicionales de Verín, los Cigarrones y sus parientes en Xinzo, las Pantallas, han tomado hoy el mando en uno de los carnavales más significativos desde el punto de vista etnográfico, en el conocido como `Domingo Corredoiro`, que representa el punto de arranque al ciclo festivo más largo del Entroido del noroeste peninsular.



Después de las jornadas de concentración previas, con sendas celebraciones consecutivas del domingo 'fareleiro' y 'oleiro', las 'autoridades' del carnaval, personajes característicos de este tiempo, se han dejado ver por primera vez en uno de los carnavales más ancestrales y mejor preservados del noroeste peninsular.



Lo han hecho en una jornada soleada, que ha animado tanto a los personajes como a vecinos y visitantes disfrutar de esta fiesta, con raíces en zonas del rural y, con especial protagonismo, en la provincia de Ourense.



En el caso de Verín, cientos de Cigarrones, tanto mayores como niños, a los que es habitual verlos reunidos a primera hora frente a la plaza consistorial, han recorrido las principales calles de la villa, mostrando sus galones, bajo el ruido ensordecedor de las chocas y sus látigos (zamarras) que hacen sonar durante el recorrido.



Casi siempre en pequeños grupos, es habitual que los Cigarrones, recordando a una procesión militar, esperen a los fieles a la salida de la misa para recriminar a la institución que intentasen poner fin al Entroido.



De forma menos organizada, las Pantallas de Xinzo, una figura menos ceremoniosa que sus parientes de la zona de Verín, han hecho también este mediodía su estreno en las calles de esta localidad, en una jornada festiva y marcada por los disfraces.



Esta figura, de carácter enérgico y viril, con cara de demonio de expresión amable y que se caracteriza por portar dos vejigas hinchadas que hacen estallar, es motivo de devoción para los vecinos y supone la cuenta atrás para la celebración de los días grandes.



Aunque con sus diferencias, todas estas manifestaciones del Entroido, uno de los mejor preservados de Europa, comparten características comunes y es que, estos personajes, de enigmática expresión no se disfrazan, sino que se visten, con atuendos que van transmitiendo de generación en generación.



De enigmática expresión -y también de enigmático origen- una de sus especificidades es que no se les puede tocar. Antropólogos y estudiosos del carnaval coinciden en que todas estas máscaras comparten elementos comunes en toda una "cultura paneuropea" común, que va más allá del denominado `triángulo mágico" orensano y que comparte "raíces comunes" con otros países y con el resto del norte peninsular.



Para ver el `estreno` de los Peliqueiros de Laza, meca de la peregrinación carnavalesca en Galicia, y los Felos, de Maceda, todavía hay que esperar una semana más para verles recorrer las principales calles de la villa y la sierra de San Mamede, en uno de los entroidos rurales de la provincia.



A estas manifestaciones, hay que sumar las de las zonas orientales, como Vilariño de Conso y Viana do Bolo, con los Boteiros, posiblemente uno de los carnavales mejor preservados y menos contaminados por el turismo y cuyos orígenes se dice que se remontan en ritos agrícolas y ganaderos prerromanos de purificación, y Manzaneda, con sus "Mazcaras", sus regueifas y foliones o fuliones.



Toda una variedad que lleva a muchos visitantes a recorrer numerosos municipios de la provincia para disfrutar de las diferentes manifestaciones carnavalescas.