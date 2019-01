La parada de los Reyes en Ourense: "Se despertó tres veces por si ya había regalos"

Se fueron a dormir un poco tarde porque estaban muy nerviosas" explica el padre de Valentina y Uxía García Lamela. Después de ir a la Cabalgata durante la tarde del sábado, las pequeñas estaban deseando que las horas pasasen rápido para descubrir qué les habían traído los Reyes. "Nos trajeron muchas cosas", comenta la mayor, Valentina. Pinzas, pulseras, un micrófono para cantar en casa, una caja de maquillaje o libretas con lentejuelas fueron algunos de los regalos. "Es que nos portamos muy bien este año", resalta la niña. "Uxía, ¿qué se llevaron los Reyes?", le pregunta el padre a la pequeña. "Mi chupete", responde ella, "porque soy mayor", añade.

Por su parte, Carlos Costoya convenció a sus padres para salir a la calle, pese al frío, y estrenar su nueva moto, regalo de los Magos de Oriente. "Si no salíamos con ella, moría", comenta su madre. Costoya se despertó ayer y se encontró con "muchos regalos" en casa: "Los conté y en total son 9". Sus padres explican que "no se puede quejar", ya que todavía tiene que recoger los regalos que los Reyes dejaron en casa de abuelos, tíos y amigos. El pequeño que, además de regalos, también pidió un poco de carbón, comenta que se portó "muy bien" durante 2018. Lo mismo opina Daniela Tabarés, que este año recibió un carrito de gemelos y un baby born. "Se levantó tres veces durante la noche para saber si ya habían llegado", explica su madre. A Rodrigo Pereira los Magos también le trajeron "muchas" cosas, algunas pedidas y otras, de sorpresa. "Me regalaron un juego de hockey, un juego de la nintendo, unas botas de fútbol y un pantalón", explica. Respecto a su comportamiento el año pasado, Pereira lo tiene claro: "Fui bueno este año". Como dice su madre, la buena actitud "merece la pena".