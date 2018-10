Luis Gulín: "Parece que a veces se quiere fastidiar a los emigrantes"

Es el secretario provincial de Emigración del PSOE de Ourense y lucha desde hace unos meses por informar a los retornados de Alemania del pago obligatorio del 5% de su pensión al Gobierno de ese país, una obligación que dice que se les ha escondido desde 2015.

¿Qué está pasando con el 5%?

Hemos detectado centenares de emigrantes ourensanos retornados de Alemania y que están recibiendo una carta de la Agencia Tributaria alemana, y que cobraron la pensión de allí por primera vez en 2015. Les recuerdan que tienen contribuir con un 5% anual del total de la pensión, fruto del convenio vigente desde 2015 entre España y Alemania. Y ahí llegan los problemas, porque la gran mayoría no lo sabía y tiene que pagar ahora con retroactividad. Y a partir de 2030 se pagará ya el 10%. Las cartas ya han llegado a zonas de Verín, Ourense, y Ribeiro y O Carballiño están empezando.

Pero, ¿cuál es el problema?

Que no hubo información de esa situación. Curiosamente ese convenio es el que aplicaron los técnicos de Hacienda hace un par de años para perseguir a los retornados. Y me extraña en ciertas entrevistas o publicaciones la asociación de técnicos de Hacienda diga que desconocían o no sabían qué hacer. Porque el convenio lo pone claramente.

Esto parece silenciado...

Fui en verano a Hannover, que depende del consulado de Hamburgo, y me encontré a gallegos a punto de retornar y que no estaban informados. Nadie les dijo nada en el consulado y por eso se lo comunicamos a nuestros parlamentarios en Madrid para que lo haga llegar a los ministerios de Hacienda y Trabajo. Ni siquiera el trabajador social de Cáritas que atiende a los emigrantes allí tenía idea del asunto. Por eso pedimos que informen a la gente de que tiene esa obligación tributaria.

¿Si no pagan qué les pasará?

Que les venga una carta de oficio, como ya está sucediendo y que incluso les puedan embargar la pensión. Y hay intereses de apremio, y hay casos de gente que por desconocimiento del alemán no les hacen ni caso y la deuda va creciendo.

¿Qué tienen que hacer?

Hay que informar a la agencia tributaria alemana y se hace de forma sencilla en su web. Indicar la dirección de aquí, que se van a acoger al 5% de forma voluntaria y una serie de datos. Lo mandan allá y después les envían a casa la liquidación.

¿ Y en España les pueden devolver el dinero?

El convenio dice que no puedes pagar dos veces. La gente tiene que ir a la Agencia Tributaria de aquí y hacer una complementaria y pedir que les devuelvan el dinero por doble imposición. Lo cierto es que el proceso es farragoso. Y lo peor es que el criterio no es unánime en toda la provincia. Algunas agencias no piden nada , pero otras piden una traducción jurada del alemán y con lo que cuesta muchos renuncian a pedir la devolución.

¿Y por qué nadie informa?

A veces parece que hay un interés en fastidiar al emigrante. Al gobierno alemán no se le puede reprochar nada, el convenio estaba ahí. No pueden decir que pilló de improvisto. Tenía que haber una campaña informativa desde 2015 y no se hizo.

¿Al Estado le beneficia callárselo? ¿Fue intencionado?

Claro que le beneficia. Tiene que cobrar Alemania y podrían poder pedir devolución de lo declarado en España de la pensión. ¿De verdad no lo sabían? Es, hay un convenio y está bien reflejado. Hubo dejadez. Mala intención no lo sé.

¿Cómo están los emigrantes?

Hay un problema con muchas personas con nacionalidad española que son de origen sudamericano y que con la crisis fueron allá y lo están pasando muy mal. Son españoles y son los más desatendidos.

¿Habrá solución al tema de los retornados con el PSOE?

De momento han ganado en vía judicial todas las reclamaciones por las multas que puso Hacienda. Pero el problema que están planteando es que si cobran pensión de dos países no les consideren dos pagadores, porque así están obligados a hacer la declaración de la renta. Y eso es un tapón perjudicial... Es injusto, perjudica a los menos pudientes, porque los que tienen un solo pagador no están obligados a hacer la declaración hasta los 22.000 euros. La lucha dependerá del acuerdo político.

¿Y el engorro de las homologaciones?

Sí, hay casos muy graves que se están viviendo con las pensiones de invalidez. Gente que se regresa con grados de discapacidad del 50% y aquí los someten a un tribunal médico que se la rebaja al 25%, y les obliga a ir a la Justicia que, eso sí, les da la razón.