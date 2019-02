El paseo en bicicleta por el Miño que acabó con una muñeca rota

El "mal estado" de la senda peatonal del río Miño desde la ciudad hasta A Loña provocó que Jorge Fernández, vecino de la ciudad de 33 años, acabase en el hospital el pasado martes, después de salir a dar un paseo en la bicleta. "Normalmente vou polo paseo das Ninfas, pero onte -el martes- decidín cambiar de ruta... e mira ti", explica el afectado. Como hacía frío, Fernández iba a "bo ritmo" cuando, sin darse cuenta, estaba en el suelo. "O camiño ten unha boa fenda que non se ve na dirección na que ía eu, cando reaccionei xa era moi tarde para facer algo", señala. El resultado: fractura en el escafoides de la muñeca derecha y policontusiones en la espalda. "O médico recomendoume facer bicicleta porque teño fastidiado un nocello e non podo correr, mal sabía eu que me ía pasar isto", apunta.

Después de caerse, varios paseantes lo atendieron: "Dixeron que era normal que alguén caera, é unha vergoña que teñan así un camiño municipal". Uno de los testigos lo llevó a urgencias y lo trajo de vuelta a la senda, ya que Fernández quería asegurarse de que nadie corriese su misma suerte. "Chamei á Policía Local e quedeime alí ata que viñeron a señalizar a fenda", explica. El joven critica la "ineficacia" del gobierno local y adelanta que "denunciará" al Concello por su accidente: "Esperarei un par de días e logo vou tomar represalias, non sei que fan cos impostos que pagamos". Con el brazo en cabestrillo, asegura que "isto non vai quedar así".

"Está feita un desastre"

"Todos os camiños que hai pola zona do río están feitos un desastre, excepto o do 'Colesterol', que é plano e máis seguro", asegura José Rodríguez, ciclista habitual y vecino de A Ponte. "É un perigo para deportistas e camiñantes", añade. Por su parte, el Concello asegura que no le constan quejas de los ciudadanos respecto al estado del camino que va hacia A Loña, pero "revisarán" la zona.

"Noutras cidades teñen coidadas este tipo de zonas"

Los usuarios de los paseos fluviales de la ciudad se quejan del estado de "abandono" y resaltan que "noutras cidades teñen coidadas estas zonas privilexiadas". "En Lugo, por exemplo, teñen unha senda por todo o río Miño e está moi ben coidada, hai terra pero non hai boquetes, como aquí", explica José Rodríguez.