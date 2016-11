Dos años después: misma fotografía, mismo sentimiento

El diario La Región ponía la fotografía de una mujer el día posterior de Fieles Difuntos de 2014 en su portada.

El 2 de noviembre de 2014 el protagonismo era para una anciana que, sentada en una silla de madera acomodada con un cojín y protegiéndose de los rayos de sol con un paragüas, recordaba a un familiar a los pies de su tumba.Las muletas eran el reflejo de la decisión de la mujer de recordar a ese ser querido a pesar de sus dificultades para caminar. La fotografía cargada de sentimiento fue captada por José Paz, fotógrafo de La Región.

Dos años después, mismo día, misma fotografía, mayor sentimiento. Hoy es 1 de noviembre de 2016 y la anciana no ha fallado a su cita anual con el recuerdo de ese ser querido. Las dificultades para caminar ya son mayores. Esta vez, no fue José Paz el que inmortalizó el momento, si no Xesús Fariñas, fotógrafo de La Región, el que ha capturado el instante en el que la mujer sentada frente a la tumba de ese ser querido le recordaba. El paso del tiempo no borra el recuerdo ni el amor.