Patricia Ordóñez gaña con "Elas" o concurso "Engalana a túa árbore"

Patricia Ordóñez acaba de recibir o premio do concurso "Engalana a túa árbore: visualicemos os espazos verdes" coa súa creación "Elas". A obra pretende expresar "a forza e soños das mulleres, ancestrais e actuais, como elas poden coidar o planeta transmitindo todo o amor que senten por el e todo o bó facer para que evolucione libre e feliz".

"Elas" gañou fronte a outros 14 participantes que adornaron ás árbores do primeiro tramo da rúa do Paseo o pasado 4 de xuño. O concurso, organizado co gallo da Semana do Medio Ambiente polo Concello de Ourense, foi executado pola entidade de Desenvolvemento Sostible Sustinea.

O concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo, foi o encargado de darlle o galardón durante a mañá deste martes, que Ordóñez escolleu canxear por unha actividade educativa e lúdica nun centro escolar.