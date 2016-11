El Pazo, de par en par

Niños y mayores. Los ourensanos se acercaron a conocer el Pazo Provincial en su jornada de puertas abiertas. La institución celebraba un año más el evento con motivo de la cuarta "Semana Escolar da Provincia e a túa Deputación".

A las 11,00 horas, el presidente abría las puertas del Pazo, para recibir uno a uno al medio centenar de personas que se acercaron a primera hora a disfrutar de una visita guiada por Manuel Baltar. En el recorrido, el presidente mostró su propio despacho, además del salón de plenos o la sala de xuntas, donde esperaban algunos de los trabajos realizados por alumnos del colegio Maristas, que trabajaron el patrimonio cultural de Ourense a raíz del libro de la "Semana Escolar da Provincia e a túa Deputación".



Algunos de esos alumnos participaron en la visita, junto a niños y otros ciudadanos que se acercaron a nivel individual. Todos ellos tomaron sitio en el salón de plenos donde le trasladaron a Baltar sus inquietudes sobre la labor de la institución. Preguntas como cuánto tiempo lleva gobernando, cómo se elige a los diputados, o qué opina sobre el debate sobre la existencia de la institución. A lo que el presidente respondía rotundo "o que o pregunta non sabe o que é" y aseguraba que ese debate no existe para ellos, que sale de dos nuevos partidos que piensan "nas grandes cidades" y afirmaba que no se puede dejar de atender el rural.



El presidente lo explicó suscribiendo las palabras de Fernández Vara, presidente da Junta de Extremadura "cando decía que cando un veciño ten un problema vai ao seu alcalde e cando un alcalde ten un problema vai ao presidente da Diputación".



Baltar, que aseguró llevar la cuenta de los 1.755 días al frente de la institución también habló de la participación ciudadana y de su reto de modificar la Ley Electoral para que "os cidadáns que se achegaron á Diputación poidan elexir directamente aos seus máximos representantes nela".



En esta línea, Baltar también manifestaba la opción de celebrar "plenos ciudadanos" con el fin de "darlle aos cidadáns a palabra". A pesar de ello, aseguró que ya la tienen "por boca dos seus representantes", pero que "si algún quere participar de forma directa e non a través das canles normales, porque non se sinten representados, debe existir a posibilidade dun xeito directo". Algo que, desde hace unos meses es posible electrónicamente en la página web del organismo, donde Manuel Baltar aseguró que responde "nun plazo máximo de cinco días", atendiendo hasta una treintena de cuestiones diarias.



Por esto aseguraba que es una idea que tiene "perfectamente asumida" y que "plasmaremos próximamente". Baltar, que aseguró que el objetivo del día era acercar la institución y "reivindicar que, as portas, abertas están sempre".