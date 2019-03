Pedro Yáñez lidera a un rejuvenecido PP de Manzaneda

El PP de Manzaneda ya tiene candidato para las municipales 2019, Pedro Yáñez Salgado. Acude a los comicios con el propósito de "sentar as bases para crear un concello próspero, lonxe da indiferenza do goberno actual", según afirmó durante su presentación.

A su vez, el presidente provincial del PP, Manuel Baltar, destacó el compromiso del cabeza de lista con el proyecto popular y subrayó que "representa a un movemento de xente nova que quere situar Manzaneda onde se merece".

Pedro Yáñez aceptó encabezar la candidatura "polo apego á miña terra e porque quero unha Manzaneda para todos, con independencia de que sigan as túas ideas ou non". En su intervención, criticó "o máis absoluto abandono que estamos a sufrir por parte dos dirixentes municipais, que nestes catro anos, mesmo nin chegaron a facer obras nalgúns pobos do concello". El candidato no encuentra justificación a esta ausencia de inversiones, pues "temos un orzamento de preto de dous millóns de euros, que non se reflicten para nada na vida diaria dos veciños".

El aspirante popular a la Alcaldía de Manzaneda mostró su preocupación por el rural y comentó que en concello del entorno abrieron explotaciones ganaderos. "En Manzaneda non porque non se apoia o sector primario" dijo.

Por su parte, Manuel Baltar resaltó la juventud del candidato "que cre en Manzaneda e que, grazas a súa formación, coñece ben o potencial do Concello no sector primario, como tamén no turismo e a necesidade de aproveitar as vantaxes da estación de montaña".