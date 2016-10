Las películas que participarán en la sección oficial

COMPETICIÓN ÓPERAS PRIMAS



- Light years | Esther May Campbell | Reino Unido | 2015 | 90'

- The dazzling light of sunset | Salomé Jashi | Xeorxia | 2016| 74'

- La noche | Edgardo Castro | Arxentina | 2016| 135'

- A magical substance flows into me | Jumana Manna | Palestina / Alemaña / -Reino Unido | 2016 | 68'

- Las Calles | María Aparicio | Arxentina | 2016 | 83'

- Solange et les vivants | Ina Mihalache | Francia | 2016 | 67'

- Mattress Men | Colm Quinn | Irlanda | 2016 | 80'

- Boone | Christopher Lamarca | EUA | 2016 | 75'

- No escuro do cinema descalço os sapatos | Cláudia Varejao | Portugal | 2016 | 104'

- Notes on Blindness | Peter Middleton, James Spinney | Reino Unido | 2016 | 90'

- In the last days of the city | Tamer El Said | Exipto | 2016 | 118'