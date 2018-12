El Penal 1 sienta de nuevo en el banquillo al exalcalde de Trives por prevaricación

El Juzgado de lo Penal 1 juzgará por segunda vez -la primera fue en mayo de 2017- al exalcalde de Trives José Fernández Blanco tras ordenar la Audiencia la repetición de la vista oral. En este ocasión, el juez encargado de dictar sentencia tiene que ser el de adscripción territorial, Ricardo Pailos, ya que la titular de ese órgano fue quien lo juzgó la primera vez. La vista oral está fijada para el 29 de enero a las nueve y media de la mañana.

El exmandatario local está acusado de prevaricación administrativa por levantar un pleno extraordinario celebrado el 24 de enero de 2014 sin debatirse la iniciativa planteada por la oposición, un proceso iniciado a raíz de la denuncia presentada por el entonces concejal socialista Manuel José Vicente de Inés. Esa sesión plenaria había sido convocada por la oposición municipal, formada por los grupos 'popular' y mixto. El orden día de la sesión llevaba la resolución de la recusación formulada por la secretaria contra el alcalde; la abstención del alcalde en la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión provisional contra la secretaria; y la declaración de invalidez del decreto de la Alcaldía en el que acordaba la incoación del expediente disciplinario y la suspensión de funciones de la funcionaria.

La Audiencia dio por válida la cuestión principal planteada por el recurrente, basada en el "error en la valoración de la prueba", por insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación de la misma

En este proceso, el fiscal no acusa al no ver delito. La acusación particular pide una ocho años de inhabilitación aunque en estos momentos Fernández Blanco no forma parte de la Corporación.