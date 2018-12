Pereiro contará con un plan local de emergencias

Pereiro de Aguiar tendrá un Plan de Emerxencias Municipal, tal y como acordó ayer por unanimidad el pleno ordinario, y el gobierno informó de que ya está avanzada la redacción de gran parte del mismo, teniendo en cuenta o "gran traballo" que dicen haber hecho durante los últimos dos años en el Plan de Prevención de Incendios, con el cual han cartografiado las zonas denominadas "franjas de protección". La propuesta de DO fue apoyada tanto por el PP como por el PSOE, mientras que el concejal de Son do Pereiro no pudo acudir.

"Xa temos elaborado o plan de prevención de incendios, está pendente que a Xunta o avalíe e o aprobe", explicó el portavoz del gobierno, Manuel Doval. Según él, el Concello ya aborda con "eficiencia" las emergencias y que "o máis importante", que es el plan antiincendios, ya está.

El portavoz de DO, Francisco González, les afeó que "levan 30 anos no Concello, e a norma do podíana ter feito antes. Hai concellos de Ourense que xa o teñen". En su propuesta, solicitan que el plan recoja el protocolo de actuación para luchar contras emergencias. Desde el PSOE, Jorge Gutiérrez recordó que "siempre dicen que están trabajando en él".

Parques cubiertos

Otro de los debates fue el que pedía cubrir las áreas recreativas infantiles para que los niños puedan jugar en épocas de lluvia o calor, presentado por DO. Desde el PP, Doval les señaló que la "prioridade" es aumentar el número de parques a más zonas "como vimos facendo", pero no la cubrición. "Non podemos poñernos a cubrir parques mentres hai nenos que na súa zona aínda non teñen unha zona de xogo", añadió.

Por su parte, González le replicó que el gasto "no debería ser un problema" y propuso a los concejales "renunciar un año a la partida 60.000 euros que cobramos por asistencias a plenos y comisiones" para poder pagar una de las cubriciones, algo que los populares vieron "demagógico". Los socialistas, favorables, recordaron que "hacerlo en todos supondría una inversión muy grande". Sí hubo unanimidad en la propuesta de hacer "inclusivas" las áreas de recreo infantiles, al sumarse también el PP a la moción de DO.

El PSOE presentó una moción para iniciar un estudio sobre un futuro mercadillo en A Derrasa, "en el que los que tengan pequeños huertos puedan ofrecer sus productos". La idea, apoyada por DO, fue rechazada por el PP, resaltando que "non coñecen a realidade, o sector primario apenas ten representación".

Por último, los socialistas se interesaron sobre el estado de las luces de Navidad, recibiendo la respuesta por el Concello en que se podrían retrasar una semana.