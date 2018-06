Pereiro destina un 14% de las cuentas a inversiones

El Concello de Pereiro de Aguiar aprobó ayer el Presupuesto municipal de 2018 en pleno extraordinario, con los votos en contra de PSOE y Democracia Ourensana. El concejal de SON de Pereiro , Jorge Lamas, no pudo acudir al mismo por motivos profesionales.

Las cuentas municipales ascienden a 4.938.000 euros, una cantidad semejante a la del año pasado, –4.987.000 euros, en 2017–. En estos presupuestos, se destinará el 47% de los gastos a personal, un 26,25% a gastos corrientes y se reserva para inversiones casi un 14% de los mismos, una cifra ligeramente inferior al año pasado, cuando eran de un 16%.

Respecto al punto de la inversiones, el portavoz del gobierno del PP, Manuel Doval, presumió de "máis de 3 millóns de euros" en inversiones de otras administraciones, como los 1,1 millones de euros previstos para el nuevo centro de salud, o los 900.000 euros de las "sendas peonís", ambas inversiones de la Xunta de Galicia, así como el gasto de 600.000 euros en la remodelación de dos campos de fútbol.

Asimismo, desde el grupo de gobierno destacaron el "compromiso" con el gasto social, "que supera o 25%", algo más que en el periodo anterior. Destacaron el funcionamiento del Aula Concilia, "aberta todo o ano", o el servicio de ayuda en el hogar y el programa educativo para mayores.

Críticas

La oposición no fue ni mucho menos dócil y atacó con dureza unas cuentas en las que ven que "nada cambia". Así lo señaló César Grande, el portavoz del PSOE, quien criticó el que el gasto en personal suponga el 47% del presupuesto. "Es una barbaridad", aseguró, pidiendo una "optimización", criticando que, hay "muchos servicios externalizados que podrían ser remunicipalizados". Además, criticó que en el apartado de inversiones hay "meros figurantes, que salen todos los años y luego no se hacen".

Los socialistas ven "poco participativos" los presupuestos y fueron muy duros con la inversión de 3.000 euros para violencia de género. Ante esto, Doval aseguró que hay compromiso para ayudar a víctimas de esta lacra y que "ningunha quedará sen axuda, máis alá das contas".

Por su parte, Francisco González, de DO, criticó unas cuentas "pouco sociais" e incidió en lo "desmesurado" de gastar en personal el 48%, subrayando que "non estamos en contra do soldo dos traballadores", pero creen que "non se está a xestionar ben". El portavoz de DO criticó las bajas inversiones en violencia de género, o ayudas para libros de texto –6.000 euros–, "sabendo que aos clubes de fútbol se lle conceden subvencións nominativas de máis de 20.000 euros".

Tenientes de alcalde

Tanto PSOE como DO criticaron la existencia de cuatro tenientes de alcalde, mientras que el PP defendió que "ningún deles, nin sequera o alcalde, ten dedicación exclusiva".