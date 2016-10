Pereiro reduce la tarifa del agua a los grandes consumos

El consumo de agua potable será un 20% más barata en Pereiro de Aguiar a partir de un consumición superior a los 50 metros cúbicos. Una medida que beneficiará a los grandes consumidores, como el centro penitenciario, que había reclamado al gobierno local un reajuste de los precios. La modificación de la ordenanza municipal, aprobada durante la sesión plenaria de ayer, no afectará a pequeños consumidores. De esta forma, los consumos de hasta 20 metros cúbicos mantienen sus precios a razón de 0,52 céntimos por cada mil litros y las viviendas que gasten entre 20 y 50 metros cúbicos, en 1,03 euros.

Otros de los puntos del día fue la ratificación de un expediente de modificación de crédito por valor de 389.552 euros, procedente del remanente de tesorería del año 2015, para la realización de inversiones en el municipio. Entre ellas, la dotación de hierba artificial a los campos de fútbol de Melias y Vilariño por 204.000 euros. La oposición (PSOE, DO y Son do Pereiro) reclama al grupo de gobierno una mayor inversión en temas culturales. "En Melias hai moitísimos bens patrimoniais, catalogados como tal, pero boa parte deles están nun estado casi ruinoso polo que o que se ten que facer é rescatar todo isto, un activo que redundará nun beneficio para todos", indicó el portavoz de Son do Pereiro, Jorge Lamas.

El teniente de alcalde, Manuel Doval, recuerda que "destinamos o 25% dos nosos orzamentos a temas sociais. Non nos podemos esquecer da aula de atención temperá que atende a 80 rapaces ou dos talleres de memoria. Todo isto é cultura". En este sentido, el alcalde, Eliseo Fernández, se comprometió a estudiar la habilitación de ayudas para la adquisición de libros de texto.

La corporación municipal también acordó la ampliación de la red de saneamiento en Quintela, O Roupeiro y la carretera de A Grovia por 28.000 euros. Asimismo, se contempla la reparación de la estación depuradora de aguas residuales de Santa Marta. Para ello, se destinará un total de 30.391 euros.

Una parte del remanente de tesorería del año pasado también se destinará a la mejora del alumbrado público en A Venda y en la urbanización de Lamalonga, entre otras. De esta forma, se invertirán más de 96.700 euros en materia de eficiencia energética. Asimismo, se procederá en las próximas semanas a mejorar el espacio exterior del centro social de Casmartiño por 19.541 euros y el situado en San Xoán por 10.898 euros

El PSOE llevó al pleno una moción, que no salió adelante, con el fin de fraccionar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido como contribución. Los populares argumentaron que la medida sería "inxestionable", recordando además que "en Pereiro de Aguiar dende o ano 1986 non se levou a cabo ningunha revisión catastral".