Sin rastro de Belén Rodríguez: A Chavasqueira y Leiro, puntos clave en la búsqueda con perros

Dos perros adiestrados de la Policía Nacional de la unidad de guías caninos de Madrid han participado, sin éxito hasta el momento, en labores de búsqueda de Belén Rodríguez, que desapareció el pasado 7 de abril.



El operativo se centró en el día de hoy en la zona de A Chavasqueira, a menos de un kilómetro de la estación de autobuses, donde fue vista por última vez por unos jóvenes en estado de enajenación.



Según informó la comisaría provincial, la policía ha realizado un nuevo rastreo en el solar de A Chavasqueira, por si pudiese haber estado en alguna de las viviendas abandonadas antes de su desaparición. Previamente, inspeccionaron la zona de Leiro.



El bolso, que contenía el DNI y otra documentación, apareció en el cementerio de As Caldas, y fue entregado a un vigilante del camposanto, que lo llevó a la Policía Local. La Jefatura lo tuvo un mes en objetos perdidos hasta que le llegó a la Policía Nacional, que comprobó que se correspondía con el de la mujer.



La policía no descarta que la mujer pudiese haber buscado refugio en el solar, donde hay varias viviendas abandonadas. La última vez que fue vista se encontraba en estado de enajenación.



La búsqueda con guías caninos se centra por el momento en Leiro, donde fueron a parar los escombros de las obras del solar y en A Chavasqueira, aunque por el momento no se ha hallado pista alguna de su paradero.