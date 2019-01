Pesadilla en el mercado de A Ponte

En un callejón sin salida. Así se encuentra la Plaza de Abastos de A Ponte, un espacio que languidece sin que el Concello de Ourense haya sabido encontrar una solución para abrirla en cuatro años, los que se cumplirán estos días de una inauguración por todo lo alto en la que estuvo hasta la por aquel entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, responsable de un departamento que invirtió dos millones de euros en la reforma del edificio.

"Será un edificio del siglo XXI que va a revitalizar la zona, recuperar ese tradicional pulso comercial del barrio de A Ponte y va a suponer un impulso a sus actividades sociales y culturales", decía Ana Pastor en aquella presentación.

La realidad, por desgracia, ha desmontado aquel discurso. Dos concursos públicos fallidos, en los que, pese a rebajar en el segundo intento los requisitos de canon y obligaciones, nadie se interesó por la gestión del espacio lo mantiene cerrado a cal y a canto, para desesperación de los vecinos de uno de los barrios más populosos de la ciudad.

"No sé qué pasó, la culpa será de los que están allí (por el Concello), hemos luchado siempre por ella, había de todo y desde que la cerraron, no volvieron. No sé por qué invirtieron si no la iban a usar, para eso que la dejasen como estaba", se lamenta una vecina pontina.

La situación ha motivado numerosas refriegas políticas durante el mandato. El gobierno del PP ha asegurado en repetidas ocasiones que el proyecto se concibió con errores en la época socialista, cuyos representantes cargan contra la gestión de los populares al entender que "no creen en el modelo", llegando a acusar al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, de querer cambiar el uso del edificio para hacer una pinacoteca.

Mientras, el último concurso convocado por el Concello para tratar de adjudicar la gestión se remonta al otoño de 2016. Desde ese momento, no ha sucedido nada más en firme para poder dar una salida a un inmueble que se enfrenta, también, a un importante deterioro por estar cerrado tantos meses, que seguramente condicione las apuestas que se quieran desenvolver en el futuro.

Un antiguo placero no esconde la pena por la situación:"Tiven un negocio 15 anos, unha carnicería, é unha pena isto porque é un edificio bonito e céntrico, debería haber unha alternativa", sostiene el comerciante, que recuerda la calidad que ofrecen los mercados tradicionales.

Otros vecinos consultados coinciden en la necesidad de articular una alternativa, animando a la clase política a tomarse en serio la necesidad de disponer de la Plaza de Abastos de A Ponte. "Beneficio siempre habría, algo tendrán que hacer, no puede seguir así. Un edificio tan bueno, lo reparan y nada, no puede ser", indica. Un ambicioso sueño que ha terminado en la peor de las pesadillas, una auténtica lástima.