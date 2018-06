La Fiscalía pide 4 años para una mujer por falsificar una firma

Una mujer, acusada de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa cuando desempeñaba labores de gerente en una empresa en Ourense, se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión por falsificar supuestamente una a fin de obtener un beneficio patrimonial de casi 10.000 euros.

En este caso, la Fiscalía ha pedido una pena de cárcel de cuatro años así como el pago de una multa y de 9.778,76 euros en concepto de responsabilidad civil, a los cuales la acusación particular ha añadido otros 6.000 euros por "daños morales" a su cliente.

Por su parte, la defensa ha solicitado su libre absolución tras pedir que se tengan en cuenta las atenuantes muy cualificadas "de dilaciones indebidas", puesto que ya han pasado unos ocho años de lo ocurrido, y reparación de parte del daño, al haber abonado "más de 4.000" euros de los cerca de 12.000 que solicitan al tiempo que ha pedido que se tenga en cuenta que la mujer "ha pedido perdón".

Los hechos se remontan a 2010 cuando la mujer, que desempeñaba labores de gerente en una empresa, acudió a raíz de un conocido suyo a un local donde se puso en contacto con dos empresarios con intención de solicitar un préstamo.

Sin saberse cómo, la mujer "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito" emitió una factura a su nombre "por importe de 10.266 euros", por unos servicios que nunca se prestaron junto con una letra de cambio, "imitando" en el "acepto" la firma de uno de ellos, a través de la cual llegó a percibir la cuantía de 9.778,76 euros, dice la Fiscalía en su escrito de acusación.

Durante la vista, el administrador de esta empresa, dedicada a la construcción, aseguró que tras escuchar a la mujer, rechazó dicha operación porque "no era viable".

Según su versión, "no tuvo conocimiento" de que esta había "falsificado" su firma hasta que la empresa matriz en Madrid le reclamó el dinero y, de hecho, su abogado ha señalado que se vio perjudicado por esta operación ya que le "embargaron las cuentas" y le solicitaron el dinero que había cobrado la mujer.



Por su parte, el otro empresario, quien compartía local con el administrador, negó haberle facilitado los datos de la empresa a la mujer y haber firmado los documentos, versión que se contradice con la ofrecida por la acusada, quien señaló a este hombre como la persona que le había dado la letra de cambio, ya cubierta, para que firmase y poder cobrar el dinero.



En la vista oral, la fiscal ha considerado acreditado que la mujer "falsificó" la firma de estos empresarios para poder cobrar la letra emitiendo una factura por el mismo importe por servicios que no había prestado.



Para ello, se ha sustentado en el testimonio del administrador y del perito de la Guardia Civil, quien, "desde su experiencia", atribuyó el contenido de la letra de cambio y la firma casi con toda probabilidad a la mujer.



Durante las conclusiones, la acusación particular ha acusado a la mujer de haber "urdido una tram" para conseguir el dinero "mediante el engaño", tras considerar acreditado que falsificó ambos documentos "a sabiendas" de que no se prestaron dichos servicios al tiempo que advirtió que no es la primera vez que está acusada de hechos similares.



Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución al descartar run ánimo de defraudar? por parte de la encausada y ha aclarado que ella "es la víctima" en esta causa, atribuyendo la trama a los dos trabajadores.



Para ello, se ha remitido a la declaración de la mujer que reconoció que se quedó con dinero acuciada por las deudas y un embargo de su piso, y que aclaró que su objetivo era "devolverlo en cuanto pudiera".



De hecho, ha recordado que la mujer tuvo que hacer frente a "la separación", con una hija, embargo del piso, sumado a su situación de invalidez.